Bei Liebesspiel im Wald mit Waffe gedroht: Auf A9 verhaftet

Bayreuther Polizei nahm gesuchten Handtaschenräuber am Parkplatz Sophienberg fest - vor 9 Minuten

BAYREUTH/ECHTERDINGEN - Die Bayreuther Verkehrspolizei kann einen neuerlichen Fahndungserfolg feiern: Sie verhaftete am A9-Parkplatz Sophienberg einen Handtaschenräuber, der im April in Leinfeld-Echterdingen eine 37-jährige Prostituierte im Wald mit einer Waffe bedroht hatte.

Der in Österreich wohnhafte deutsche Tatverdächtige hatte Ende April in der Stuttgarter Olgastraße eine 37-jährige ungarische Liebesdienerin angesprochen. Nach der Vereinbarung von sexuellen Leistungen fuhr er anschließend gemeinsam mit ihr in einen Waldweg im Bereich von Echterdingen. Dort soll er die Frau mit einer Schusswaffe bedroht und ihre Handtasche mit rund 100 Euro Bargeld und dem Handy geraubt haben. Anschließend ließ er Frau im Wald zurück.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu dem 60-jährigen Handelsvertreter, der beruflichen Bezug nach Stuttgart und Österreich hatte. Bei einer Wahllichtbildvorlage konnte die 37-Jährige den Beschuldigten zweifelsfrei als den Räuber identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte daraufhin beim Amtsgericht in Stuttgart einen Haftbefehl, woraufhin entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Am Montag nahmen Spezialkräfte der Polize den Gesuchten nunmehr auf dem Parkplatz Sophienberg an der A9 widerstandslos fest. In seinem mitgeführten Fahrzeug, einem BMW X1, wurden eine Schreckschusswaffe, ein Elektroschocker und ein Reizstoff-Sprühgerät gefunden.

Der Festgenommene wurde am Dienstag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und die Untersuchungshaft anordnete.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.