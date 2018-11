Bei Pegnitzer Wehren wird für eine gute Million aufgerüstet

Neue Einsatzfahrzeuge wurden für Bronn, Pegnitz und Trockau abgesegnet — Vereine zahlen für Ersatzbeschaffungen ordentlich dazu - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nicht zuletzt der Feuerwehrbedarfsplan hat es aufgezeigt: Auch die Schäden an einigen altersschwachen Einsatzfahrzeugen zeigen, dass bei drei Wehren akuter Bedarf an Ersatzbeschaffungen besteht. Eine gute Million Euro wird da investiert, auf die Stadt selbst kommt ein Anteil von rund 680.000 Euro zu. Der Stadtrat segnete den Kauf einstimmig ab.

Eine gute Million Euro muss die Stadt Pegnitz für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren in Pegnitz (im Bild) und zwei Ortsteilen aufwenden. Dazu gehören in Pegnitz ein HLF 20 und ein Kommandofahrzeug. © privat



FWG-Sprecher Thomas Schmidt machte deutlich, dass die ganze Angelegenheit unbedingt forciert werden müsse. "Wir sollten umgehend so bestellen wie dargestellt", drückte er auf das Tempo und zeigte sich im Namen der Fraktion mit der "Einkaufsliste" der Verwaltung einverstanden. Das ganze Verfahren sollte laut Schmidt nicht noch einmal verzögert werden. "Das sind ja keine Fahrzeuge von der Stange, wir haben da ein halbes bis ein Dreivierteljahr Lieferzeit", machte der FWG-Sprecher deutlich.

Fraktionskollege Hans Hümmer erkundigte sich bei der Verwaltung, ob in den Gerätehäusern überhaupt die Stellplätze in ausreichendem Maße vorhanden seien. Er meinte damit nicht allein die Anzahl, sondern auch die Größe, damit die Neufahrzeuge auch untergebracht werden können. Außerdem verlangte er, dass diese Anfrage explizit zu Protokoll genommen werde.

Sachbearbeiter Herbert Maier erklärte, die einzelnen Kommandanten hätten versichert, dass die Plätze für die Fahrzeuge vorhanden seien. Im aktuellen Haushalt 2018 ist der Kauf eines der großen Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLF) enthalten. Alle anderen Investitionen müssen im städtischen Etat 2019 untergebracht werden, erfuhr der Stadtrat auf Nachfrage Günter Bauers (CSU). SPD-Sprecher Jürgen Prinzewoski würdigte die Leistung der beiden Feuerwehrvereine in Pegnitz und Trockau, die sich in Summe mit 22.000 Euro an der Fahrzeugbeschaffung beteiligten. Bürgermeister Uwe Raab nahm die Dankesworte seines Parteikollegen zum Anlass, selbst ein Lob nachzulegen. Die Ausgaben können die beiden Feuerwehrvereine im Nachhinein im übrigen nicht über die Vereinsförderung der Stadt geltend machen. Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) hatte sich danach erkundigt.

Die vom Stadtrat verabschiedete Beschaffungsliste sieht für die Bronner Feuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug vor. Von den 70.000 Euro, die so ein Einsatzwagen kostet, bleiben nach Abzug von Fördermitteln noch 47.700 Euro, die die Stadt aus der eigenen Kasse berappen muss. Bei der Pegnitzer Feuerwehr wird ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug durch ein neues HLF 20 ersetzt. Der Anschaffungspreis liegt bei rund 430.000 Euro. Der Anteil der Kommune beträgt etwa 267.000 Euro.

Außerdem wurde der Kauf eines Kommandofahrzeuges beschlossen. Dieses ersetzt künftig das Mehrzweckfahrzeug aus dem Jahr 2011. Das Pegnitzer Auto wird aber nicht etwa ausgemustert, sondern es wird bei der Troschenreuther Wehr weiter im Einsatz sein. Das dortige Mehrzweckfahrzeug weist inzwischen starke Mängel auf. Da es für den Kommandowagen keine Förderung gibt, ist der Feuerwehrverein bereit, einen Zuschuss von 12.000 Euro zu geben. Für die Stadt bleiben dann noch 28.000 Euro.

Bei der Trockauer Wehr ist eines der beiden vorhandenen Fahrzeuge gar nicht mehr einsatzbereit und zwischenzeitlich auch bei der Leitstelle abgemeldet. Dafür soll — wie in Pegnitz — für 430.000 Euro ein neues HLF 20 beschafft werden. Das Trockauer Mehrzweckfahrzeug soll außerdem durch einen Einsatzleitwagen ersetzt werden.

Dieser kostet 115.000 Euro. Die Ersatzbeschaffung wird durch Regierung und den Landkreis pauschal gefördert. Trotzdem beteiligt sich der Trockauer Feuerwehrverein mit 10.000 Euro. Nach der Verabschiedung der Beschaffungsliste folgt nun die Ausschreibung der Fahrzeuge gemeinsam mit einem Fach-Ingenieurbüro, das sich um die feuerwehrtechnische Ausstattung der Fahrzeuge kümmert.

