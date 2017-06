Bei Pressath: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

PRESSATH - Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Ein 67-Jähriger starb am Samstagnachmittag nach einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Pressath in der Oberpfalz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar.

Am Samstagnachmittag stießen auf der B470 zwischen Kahrmühle und Pressath zwei Autos frontal zusammen. Der Fahrer eines Renault, ein 67-jähriger Mann, starb noch an der Unfallstelle. "Für den Mann aus dem Raum Kirchenthumbach kam jede Hilfe zu spät", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die 70-jährige Fahrerin eines Mercedes wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Weil die Fahrbahn trocken war und auch sonst die Umstände Fragen offen lassen, beordete die Staatsanwaltschaft Weiden einen Gutachter an die Unfallstelle. Auch Befragungen von Zeugen lassen bislang keine Rückschlüsse auf den genauen Hergang zu.

Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe der B470, um die Verletzen schnell versorgen zu können. Die Bundesstraße blieb für die Aufräumarbeiten über vier Stunden lang gesperrt. Die beiden neuwertigen Fahrzeuge wurden völlig beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei spricht von rund 50.000 Euro Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft ließ die Autos für die weiteren Ermittlungen sicherstellen.

