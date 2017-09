Bei Regen zu schnell auf A9: Mit Sprinter überschlagen

Starkregen sorgte auf der Autobahn für Unfälle und langen Rückstau - Fahrer blieben unverletzt - vor 3 Stunden

PEGNITZ/HAAG - Wieder waren auf der kurvenreichen Autobahn im Raum Pegnitz Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn überfordert. Ein Sachse überschlug sich mit seinem Mercedes Sprinter, ein Württemberger knallte in die Leitplanke. Der Schaden summiert sich auf mindestens 50.000 Euro.

Zu schnell war ein 43-jähriger Sachse mit seinem Mercedes Sprinter am Donnerstagnachmittag auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Zwischen der Rastanlage Fränkische Schweiz und der Ausfahrt Trockau geriet sein Kastenwagen ins Schleudern, krachte in die rechte Schutzplanke und überschlug sich anschließend auf der Fahrbahn.

Das Fahrzeug blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern in Richtung Berlin.

Der 43-Jährige muss sich auf einen Bußgeldbescheid wegen seiner nicht angepassten Geschwindigkeit einstellen.

Ebenfalls bei Starkregen verlor ein 37-jähriger Württemberger die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte nahe Haag in die rechte Schutzplanke. Der 37-Jährige geriet in Richtung Berlin wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen der Ausfahrt Trockau und dem Parkplatz Sophienberg ins Schleudern und landete in der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand aber ein Schaden von 20.000 Euro. Der Württemberger erhält einen Bußgeldbescheid.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.