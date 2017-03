Bei Rückenbeschwerden: Bewegen statt Schonen

Gezielte Aktivität kann helfen - Bandscheibenvorfälle werden oft gar nicht bemerkt - 14.03.2017 18:24 Uhr

PEGNITZ - Heute findet unter dem Motto "Balance halten - den Rücken stärken" der Tag der Rückengesundheit statt. Die bundesweite Aktion widmet sich einem Leiden, das fast zwei Drittel der Frauen und über die Hälfte der Männer quält. Wir haben uns mit der Pegnitzer Physiotherapeutin Teresa Reinl unterhalten.

Teresa Reinl © Foto: privat



Wie muss ein gesunder Rücken beschaffen sein?

Teresa Reinl: Wer sich viel bewegt, fördert seine Rückenmuskulatur, die doppelt so kräftig sein sollte wie die Bauchmuskulatur. Aber auch die tiefen Rumpfmuskeln und der Beckenboden stabilisieren den Rücken und müssen gestärkt werden.

Früher haben Ärzte bei Rückenschmerzen häufig Schmerzmittel und Schonung empfohlen. Jetzt heißt es, Bewegung und Physiotherapie seien besser. Warum?

Reinl: Schmerzmittel sind oft nicht zu umgehen, haben aber Nebenwirkungen. Neueste Studien belegen, dass Schonung und Bettruhe für die Genesung eher hinderlich sind. Sie empfehlen stattdessen ausdrücklich gezielte Bewegung. Deshalb gehen wir auch in der Praxis weg von der klassischen Therapie an der Behandlungsbank. Wir arbeiten stattdessen viel mit funktionellen Übungen und betreutem physiotherapeutischen Training.

Was sind die Ursachen für Rückenschmerzen?

Reinl: "Ich habe Rücken" ist zum geflügelten Wort für eine Volkskrankheit geworden. Schuld an den Beschwerden ist meist mangelnde Bewegung, die schon in der Jugend am PC beginnt und sich über das lange Sitzen im Büro fortsetzt. Zu unterscheiden ist zwischen Rückenschmerzen, etwa nach einer Überbeanspruchung, die meist nach kurzer Zeit ganz von alleine wieder vergehen, und Beschwerden, die über Tage anhalten. In diesem Fall ist der Gang zum Arzt dringend zu empfehlen.

Und wie häufig treten Bandscheibenvorfälle auf? Was können Betroffene tun, damit sich ihr Leiden bessert?

Reinl: Die meisten Bandscheibenvorfälle werden von Betroffenen gar nicht bemerkt. Wenn der Bandscheibenvorfall aber auf einen Nerv drückt, können Schmerzen, Sensibilitätsstörungen oder eine verminderte Muskelkraft die Folge sein. In solchen Fällen kann durch eine vom Arzt verordnete Physiotherapie, Krankengymnastik oder manuelle Therapie mit Extension eine Operation vermieden werden.

Wie kann man Rückenschmerzen vorbeugen?

Reinl: Bewegung und eine aktive Lebensgestaltung sind das A und O. Die Sportvereine und VHS bieten ein vielfältiges Angebot. Deuten sich Rückenschmerzen an, ist eine Schonhaltung grundverkehrt, werden doch die Beschwerden durch eine dauerhafte Fehlhaltung meist verstärkt. Ratsam ist eine Mischung zwischen abwechslungsreicher Bewegung und Erholung – das gilt für sportliche Aktivitäten genauso wie für den psychosozialen Bereich.

Interview: HANS–JOCHEN SCHAUER