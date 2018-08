Bei Saaß entsteht ein modernes Hightech-Zentrum

AUERBACH - Schon Ende vergangener Woche haben es in Reih und Glied aufgestellte Baumaschinen angekündigt: Es geht los mit den Bauarbeiten für das neue Betriebsgebäude beziehungsweise die Zentrale der Cherry GmbH im Industriegebiet Saaß bei Michelfeld. Am Montag war Spatenstich auf dem Gelände – unter anderem mit Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß, der Geschäftsleitung von Cherry und den Investoren.

Spatenstich für die neue Konzernzentrale der Cherry GmbH: (von links) Dieter Hofmann (HD Bau), Ilhan und Gökhan Altincik, Landrat Richard Reisinger, Cherry-Geschäftsführer Rolf Unterberger, Bürgermeister Joachim Neuß, Landtagsabgeordneter Harald Schwartz (CSU), Cherry-Geschäftsführer Bernd Wagner, Sabrina Feige und Reinhold Leipold (beide IG Metall). © Foto: Klaus Trenz



Noch Anfang Juli wurde um die Investoren ein Geheimnis gemacht, gestern nahmen sie den Spaten in die Hand, um den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten zu geben: Die gebürtigen Auerbacher Gökhan und Ilhan Altincik finanzieren das Projekt, das zuletzt auf Kosten in Höhe von 16 Millionen Euro taxiert wurde. Gökhan Altincik ist Geschäftsführer der "Ambulanten Intensivpflege Bayern". Ilhan Altincik wirkt als Geschäftsführer sowohl der Spedition Alfred Böhm in Auerbach als auch der Leonie GmbH. Für die Errichtung und Vermietung der Cherry-Konzernzentrale bei Saaß wurde die Altincik Holding GmbH gegründet.

Für Bürgermeister Joachim Neuß ist das alles eine "lokale Allianz", sagte er beim Spatenstich, die "nach langen Verhandlungen und vielen Gesprächen" so zusammengekommen sei. Im November 2017 sei das Projekt im Stadtrat vorgestellt worden. Dann habe es "einige Anpassungen" gegeben und in "einem Spurt" seit Mai dieses Jahres sei "das Ergebnis erarbeitet" worden. Auch mit Hilfe des Landratsamts Amberg-Sulzbach, die eine rechtzeitige Baugenehmigung möglich machte. "Man hat uns sportlich gefordert" sagte Landrat Richard Reisinger scherzhaft. Cherry habe damit ein "klares Bekenntnis zum Standort Auerbach abgegeben". Letztendlich habe man einen lokalen Investor gefunden und mit den Vereinigten Sparkassen Eschenbach in Partnerschaft mit der Sparkasse Amberg auch Finanzpartner aus der Region.

Lokale Partnerschaft

Nicht zuletzt ist der Bauunternehmer selbst aus Auerbach: Das Gebäude wird die Firma HD Bau aus Michelfeld hochziehen. Für die Erdarbeiten ist die Firma Kornburger aus Betzenstein zuständig. "Ohne diese lokale Partnerschaft wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen", betonte Neuß. Der Geschäftsführer der Firma Cherry, Rolf Unterberger, erklärte, dass das Gelingen des Projekts auf einer "transparenten und zielstrebigen Zusammenarbeit" fuße. Cherry stehe weiter für "Made in Germany". Wichtig sei aber, die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. "Wir werden weiter wachsen", kündigte Unterberger an.

Man freue sich, den neuen Standort in der Nähe des alten bauen zu können: "Das bringt Motivation." Mit ihm freute sich auch Reinhold Leipold von der IG Metall.

Für die Cherry-Mitarbeiter sei die Entscheidung der Firma, in Auerbach zu bauen, eine erlösende Nachricht gewesen. Noch Anfang Juli war der Standort Saaß nicht klar. Die Geschäftsleitung prüfte alternative Standorte in Röthenbach und Pegnitz.

Sputen müssen sich jetzt auch die Baufirmen, denn Ende 2019 muss Cherry aus dem ZF-Gelände in Auerbach ausgezogen sein. Und eigentlich war der Baubeginn ursprünglich für April dieses Jahres geplant. Die Erdarbeiten werden voraussichtlich bis 1. Oktober dieses Jahres beendet sein, erklärt Lothar Kornburger: "Dann kommen die ersten Fertigteile für den Bau. Insgesamt rund 18 000 Kubikmeter Erde werden bewegt, dazu rund 10 000 Kubikmeter Humus." Bis Ende dieses Jahres soll laut Neuß das neue Betriebsgebäude fertig gebaut sein.

Einer, der beim Spatenstich mitfeierte, war Ex-Landwirt Hermann Kraus aus dem gerade mal aus sieben Wohnhäusern bestehenden Ortsteil Saaß. Der Verpächter eines großen Reiterhofes sagt: "Landwirtschaftsmäßig geht es sowieso bergab und da ist man froh, wenn so etwas in unserem Gebiet auftaucht." Als früherer Eigentümer von Flächen sei es sein Wunsch gewesen, dass dort Arbeitsplätze entstehen.

KLAUS TRENZ