Bei Schlägerei vor Disco auch junge Frauen angegriffen

Ein Angeklagter aus dem Landkreis und ein Berliner wurden zu Geldauflagen wegen Körperverletzung verurteilt - vor 23 Minuten

BAYREUTH - Wegen gefährlicher Körperverletzung mussten sich zwei junge Männer vor dem Amtsgericht Bayreuth verantworten. Einem 19-Jährigen aus dem Landkreis und einem 20-jährigen Berliner wurde vorgeworfen, vor einer Diskothek im Landkreis nach einer Rangelei mit anderen Männern auch drei Frauen ins Gesicht geschlagen zu haben.

Der Berliner räumte die Vorwürfe der Anklage nur teilweise ein. Er habe am fraglichen Tag im vergangenen Oktober gesehen, dass sein Bruder in einen Konflikt verwickelt gewesen war, sei dazwischen gegangen und habe ihn weggezerrt. Da sei eine Frau aufgetaucht, die er weggeschubst habe, sagte der Berliner. Er gab zu, vielleicht etwas überreagiert zu haben, als er die Frau anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht schlug.

An weitere Frauen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wollte sich der Angeklagte aber nicht erinnern. Er habe sie auch nicht gekannt. Dass eine andere Frau ebenfalls zu Boden ging, will der Berliner nicht mitbekommen haben. Sein Bruder sei mit dem Freund einer der jungen Frauen in Streit geraten. "Das mit den Mädchen hätte nicht sein müssen", räumte der Berliner ein.

Der andere Angeklagte stritt indes alles ab. Er habe zwar mitbekommen, dass der Bruder des anderen Mannes zu Boden gegangen war und wollte dazwischen gehen, wurde aber von anderen Personen aufgehalten. "Ich war selbst überrascht, dass ich Angeklagter bin", sagte der junge Mann nun vor Gericht. "Ich dachte, ich bin Zeuge." Er sagte weiter aus, dass er die Frau nicht kenne und sie auch nicht geschlagen habe.

Die erste Zeugin war eine der geschädigten Frauen. Die 17-Jährige war am Tattag mit Freunden in der Disco gewesen. Draußen hätten Unbekannte ihre Freunde beleidigt, und es sei zu der Schlägerei gekommen. Die Zeugin bekam einen Schlag ab und ging zu Boden. Ihre Freundin hätte sie am Boden liegen sehen und ihr helfen wollen, da habe sie ebenfalls einen Schlag abbekommen und sei bewusstlos geworden. "Ich habe nicht gesehen, wer was genau gemacht hat", sagte die 17-Jährige aus.

Der Bruder des Angeklagten sagte derweil aus, er habe vor der Disco zu einem Freund gehen wollen, als eine Männergruppe Beleidigungen gerufen habe. Bereits in dem Tanzlokal hätten sich die Männer gegenseitig beleidigt. Er habe sich entschuldigen wollen und den ersten Schlag abbekommen, worauf er hingefallen sei. Erst später habe er mitbekommen, dass auch die beiden jungen Frauen geschlagen worden waren, sagte der Mann aus der Frankenpfalz. Bei der Schlägerei hat er sich das Handgelenk gebrochen, auf eine Anzeige aber verzichtet.

Die nächste Zeugin war die junge Frau, die am meisten abbekommen hatte. Die damals 15-Jährige war am Tattag mit ihrer Mutter in der Disco gewesen. Das Opfer konnte nicht sagen, ob der Schlag Absicht war, aber der angeklagte 19-Jährige habe sie an den Haaren gezogen und absichtlich gestoßen. Die Jugendliche wurde bewusstlos und erlitt ein blaues Auge, außerdem splitterte etwas von ihren Zähnen ab. Sie habe ihrer Freundin, der ersten Zeugin, helfen wollen und sei dabei getroffen worden. Sie identifizierte den Angeklagten aus dem Landkreis als Täter.

Ihre Mutter sagte danach als Zeugin aus. Sie habe schon losfahren wollen, als ihre Tochter noch mal zurücklief. Dann habe sie ihre Tochter auf dem Boden liegen und den Angeklagten hinter ihr stehen sehen.

Als nächste Zeugin wurde die dritte geschädigte Frau gehört. Sie habe mit ihren Freunden schon nach Hause fahren wollen, als diese auf einmal anfingen, zu schreien und zu der streitenden Menge liefen. Die 20-Jährige sah, wie eine Faust die erste Zeugin traf, und die zweite Zeugin zu Boden ging. "Ich zog sie raus aus der Menge, jemand schlug sie", schilderte sie vor Gericht. Sie habe gehört, dass dieser jemand der Berliner Angeklagte gewesen sein soll. Daraufhin habe sie ihn angeschrien und ebenfalls einen Schlag einstecken müssen. Dass der Mann aus dem Landkreis auch angeklagt war, habe sie erst bei einem Gespräch am Wochenende erfahren. Der Berliner entschuldigte sich bei der jungen Frau. Sie nahm dies an.

Zuletzt wurde noch der Polizist gehört, der den Vorfall aufgenommen hatte. Zwei Türsteher hatten die Männer vage beschreiben können. Da sie noch in der Nähe standen, wurden sie befragt. Der Beamte berichtete, die junge Zeugin hätte gesagt, der Mann aus dem Landkreis habe sie geschlagen, was dieser abstritt.

Aggressionen im Zaum halten

Der Staatsanwalt forderte für den Berliner Auszubildenden eine Woche Dauerarrest, eine Geldauflage von 800 Euro sowie 40 Arbeitsstunden. Der Kurierfahrer aus dem Landkreis solle eine Geldauflage von 1400 Euro erhalten. Dessen Rechtsanwalt forderte hingegen einen Freispruch; sein Mandant sei an der Schlägerei nicht beteiligt gewesen. Der Rechtsanwalt des Berliners sprach sich für seinen Mandanten für eine Geldauflage von 500 Euro aus und für ein Antiaggressionstraining. Der junge Mann habe falsch reagiert, als die Zeugin auf ihn losging.

In seinem letzten Wort betonte der Azubi noch einmal, dass er es nicht gewesen sei. Es half nichts: Richterin Dr. Andrea Deyerling verurteilte ihn zu einer Geldauflage von 1400 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der Berliner muss 800 Euro zahlen und ein Antiaggressionstraining absolvieren.

NADINE GEBHARD