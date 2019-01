Bei Schleuderpartie nahe Pegnitz Notrufsäule zerstört

Mehrere Meter Leitplanke aus Verankerung gerissen - 18-Jährige blieb unverletzt - vor 35 Minuten

PEGNITZ - Eine Notrufsäule wurde am Samstag bei einer Schleuderpartie auf der A9 bei Pegnitz total zerstört.

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Bayreuth kam am Samstagvormittag auf der A9 bei Pegnitz in Richtung München mit ihrem Ford Fiesta aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. In Folge prallte sie gegen die rechte Leitplanke. Hierbei wurden mehrere Meter Leitplanke aus der Verankerung gerissen und eine Notrufsäule komplett zerstört.

Die junge Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

