Bei Tour durch Franken „Happy Day“ in Betzenstein

Wilson-Gospel-Choir gastierte mit Warmensteinacher Chor - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Der renommierte Wilson-Gospel-Choir aus den USA machte mit Chorgründer Reverend James Arthur Wilson bei seiner Tour durch Franken in Betzenstein halt. Am Sonntagnachmittag hieße es „Oh Happy Day“ in der gut besuchten evangelischen Stadtkirche.

Der Wilson Gospel-Chor bei einem Konzert in der evangelischen Stadtkirche Betzenstein. Die Gottesdienstbesucher waren dazu aufgerufen, mit dem Chor zu klatschen, zu tanzen, zu feiern und zu beten. © Foto: Thomas Weichert



Zusammen mit dem Gospelchor „Colours of Trinity“ aus Warmensteinach war es ein außergewöhnlicher Gospelgottesdienst mit rhythmischer Musik und emotionalem Gesang. Die Freunde der Gospelmusik hatten dabei auch die Gelegenheit, die Gospelchöre und Reverend Wilson mit seinen Predigten und seiner unverwechselbaren Stimme zu hören.

Mit Soldaten gegründet

„Gospel muss aus dem Herzen klingen“, sagt der Baptist Reverend Wilson, der in Joplain im US-Bundesstaat Missouri eine kleine Gemeinde leitet und in Deutschland 1994 den Wilson-Gospel-Choir mit Soldaten der US-Armee gegründet hat. Heute besteht der Chor meist aus über 40 sanges- und musikbegeisterten deutschen Sängerinnen und Sängern aus Roth und Umgebung, die instrumental durch E-Bass, Piano, Klarinette und Schlagzeug unterstützt werden.

Das gesamte Repertoire des Chores wird musikalisch von Chorleiter Jimmy Brooks-Potratz arrangiert und vom Chor nach Möglichkeit so originalgetreu wie nur möglich gesungen. Das bedeutet, dass für Show, Glitter und Glamour - wie durch einige Gospelgruppen gerade zur Weihnachtszeit vorgetragen - absolut kein Platz ist.

James Arthur Wilson will mit seinem Chor wieder die Besucher der Gottesdienste inspirieren und ihnen die Liebe, Kraft, den Glauben und das Vertrauen Gottes mit Songs wie „God is“, „Rock my soul“ oder „Victory is mine“ näher bringen. Im Mittelpunkt aller Gospelgottesdienste steht das Evangelium, in dem die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündet wird. Die Gottesdienstbesucher waren dazu aufgerufen mit dem Chor zu klatschen, zu tanzen, zu feiern und zu beten.

Ein Teil der dabei gesammelten Kollekten wird der Kriegskindernothilfe für ein Kinderhilfeprojekt in Bungoma in Kenia zur Verfügung gestellt. Vor allem geht es dort um finanzielle Hilfen für Bildung und Gesundheit. Auch die Hans-Peter-Ruf-Schule der Lebenshilfe Schwabach soll bedacht werden.

THOMAS WEICHERT