Bei Turnier in Bayreuth mehrere Handys gestohlen

BAYREUTH - Eine unversperrte Umkleidekabine nutzte ein Unbekannter am Freitagnachmittag während eines Fußballturniers in der Oberfrankenhalle, um mehrere Handys zu entwenden.

Zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr fand am Freitagnachmittag ein Fußballturnier in der Bayreuther Oberfrankenhalle statt. Die Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete aus einer unversperrten Umkleidekabine insgesamt vier Smartphones der jugendlichen Teilnehmer an dem Sportturnier. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich bitte an die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter Telefon 0921/506-2130.

