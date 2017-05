Bei Unfallflucht auf A9 Kennzeichen verloren

Polizei ist Brummi-Fahrer auf der Spur - An Baustelle mehrere Warnbaken umgenietet - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Blöd gelaufen: Weil er bei der Flucht vom Unfallort das vordere Kennzeichen verloren hat, ist die Verkehrspolizei dem bislang unbekannten Fahrer eines Lastwagens bereits auf der Spur.

Am Dienstag gegen 2.10 Uhr war der Truck auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs. Bei der Überleitung der Fahrbahn an der Baustelle am Sophienberg zerstörte der Fahrer mehrere Warnbaken mit aufgesetzten Blinklichtern. Drei nachfolgende Fahrzeuge wurden durch die Trümmer auf der Fahrbahn beschädigt.

Obgleich er große Plastikteile seines Frontbereichs verloren hatte, fuhr der "Kapitän der Landstraße" unbeirrt weiter. Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten jedoch das Kennzeichenschild des flüchtigen Lastwagens.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

