Unachtsamkeit eines Autofahrers an einer Baustellenampel auf der Staatsstraße zwischen Weidenberg und Bayreuth zog am Montagnachmittag mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft. Der Unfallverursacher hatte das Rotlicht und die vor ihm schon stehenden Fahrzeuge übersehen und drei aufeinander geschoben. Drei Personen wurden verletzt. Foto: News5/Holzheimer ©

