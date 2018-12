Beide Unfallbeteiligte sahen in Bayreuth "grün"

Schwierige Ermittlungen nach einem Zusammenstoß - Mindestens 30.000 Euro Schaden

BAYREUTH - Schwierig gestalten sich die Ermittlungen für die Polizei nach einem Unfall in Bayreuth. Beide Beteiligte versichern, bei "grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Am Samstagmorgen gegen 7.20 Uhr kam es an der Kreuzung Nürnberger Straße/Dr.-Konrad-Pöhner-Straße in Bayreuth zu einem Zusammenstoß. Ein 51-jähriger Bayreuther fuhr mit seinem Mitsubishi die Nürnberger Straße stadtauswärts und wollte nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis wollte gleichzeitig die Kreuzung aus Richtung Autobahn kommend geradeaus überqueren. Auf der Kreuzung kam es dann zum Unfall.

Der Anstoß war so heftig, dass der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Auto war nicht mehr fahrfähig. Der Schaden an beiden Personenwagen dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro belaufen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0921/506-2130 an die Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt zu wenden.

