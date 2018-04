Beifall für Ikone der Auerbacher Schwimmer

Josef Grünberger ist mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet worden - vor 1 Stunde

AUERBACH - Josef Grünberger ist Träger der Bürgermedaille 2017. Als achter Preisträger nach ihrer Einführung wurde er am Mittwochabend unter großem Beifall mit dieser Auszeichnung geehrt, die nur einmal pro Jahr verliehen wird.

Josef Grünberger (r.) mit der Auerbacher Bürgermedaille und Ehrenurkunde, die Bürgermeister Joachim Neuß überreichte. © Brigitte Grüner



Josef Grünberger (r.) mit der Auerbacher Bürgermedaille und Ehrenurkunde, die Bürgermeister Joachim Neuß überreichte. Foto: Brigitte Grüner



Grünberger, der im März seinen 85. Geburtstag feierte, war nicht nur Gründervater, sondern über Jahrzehnte auch Trainer, Spartenleiter, Betreuer, Kampfrichter und letztlich Kopf und Seele der Schwimmsparte des ASV und SV 08 Auerbach. "Der Mann für alle Fälle" – so hieß Grünberger über viele Jahre bei seinen Schwimmfreunden.

"Sein Medium ist das Wasser – sein Metier immer das Schwimmen gewesen", betonte Bürgermeister Joachim Neuß in seiner Laudatio. Grünberger habe nicht nur den Grundstein gelegt für unzählige Erfolge in den vergangenen 40 Jahren wie in der heutigen Zeit, sondern viele davon ganz unmittelbar selbst gestaltet.

Initialzündung für sein herausragendes Engagement sei wohl der Bau des Hallenbades gewesen. Es konnte im Herbst 1973 in Betrieb genommen werden. Es habe gerade mal drei Jahre gedauert, bis im Oktober 1976 die Schwimmsparte im damaligen ASV Auerbach gegründet wurde, so der Rathauschef. Josef Grünberger war damals eine der treibenden Kräfte dieser Initiative.

Gemeinsam mit Josef Schleicher übernahm er von Beginn an die Trainingsarbeit in der neuen Sparte und stand in dieser Funktion bis zum Jahr 2006 insgesamt 30 Jahre fast täglich am Beckenrand. Im Sommer im Freibad, im Winter im Hallenbad.

Zusätzlich begleitete er seine Schützlinge an den Wochenenden zu den Wettkämpfen. Schnell stellten sich erste Erfolge ein, die in doppelter Bedeutung den Namen Grünberger trugen: Das Talent und der Leistungswille von Sohn Klaus und das Know-How des Vaters führten relativ schnell zu vorderen Platzierungen auf Bayernebene. "Eine herausragende Bestätigung, dass der Weg richtig war und der Einsatz sich lohnt!", betonte Neuß.

Zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer durchliefen Grünbergers Technikschule. Unter seiner Verantwortung wurden über Jugend-Generationen hinweg immer wieder neue Spitzenschwimmer ausgebildet, die diese Kenntnisse in großartige Erfolge und Medaillengewinne bei Bayerischen, Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften umsetzen konnten. So habe Grünberger die Auerbacher Schwimmsparte von der Gründung zur bundesweiten Bekanntheit geführt. Die Ernsthaftigkeit, ein klares Bekenntnis zum Schwimmsport und auch eine gewisse Leistungsbereitschaft seien ihm bei seinen Schützlingen immer wichtig gewesen.

Leidenschaft entfacht

Ein noch viel wichtigeres Anliegen war es ihm, Kinder und Jugendliche zu begeistern, ihnen die Freude am Schwimmen zu vermitteln, um dann die entfachte Leidenschaft auch gezielt zu fördern. Deshalb habe er sich von der Spartengründung an mehr als 20 Jahre auch als Kursleiter zur Verfügung gestellt und in diesen Jahren wohl mehr als 500 Kindern das Schwimmen beigebracht.

"Natürlich war Josef Grünberger damit schnell Kopf, Trainer, Motor und Organisator des Auerbacher Schwimmsports und somit folgerichtig auch Leiter der Sparte im ASV Auerbach. Kurz gesagt: Josef Grünberger war ‚Mr. Schwimmen‘ in Auerbach."

Und als solcher organisierte er regelmäßig Ausflüge, Trainings- und Zeltlager für seine Schützlinge, bei denen er sich nicht zu schade war – gemeinsam mit der hilfreichen Unterstützung seiner Frau – auch für Verpflegung und Unterhaltung zu sorgen.

Vor Jahren hat der damalige ASV Auerbach Josef Grünberger (l.) zum Ehrenmitglied ernannt. Rechts der damalige Vorsitzende Karl Trenz. © Archivfoto: Rühl



Vor Jahren hat der damalige ASV Auerbach Josef Grünberger (l.) zum Ehrenmitglied ernannt. Rechts der damalige Vorsitzende Karl Trenz. Foto: Archivfoto: Rühl



Grünberger sei es wichtig gewesen, dass die Interessen der Schwimmsparte auch im Gesamtverein vertreten wurden. Dies habe er als Verwaltungsratsmitglied des ASV Auerbach von 1978 bis 2003 ein Vierteljahrhundert "so ganz nebenbei" gemacht. Die Auerbacher Erfolge blieben bald auch auf Bezirks- und Landesebene nicht verborgen. Viele erkannten, wer die Keimzelle dieser Leistungen war. Entsprechende Anfragen als Kampfrichter bei Wettbewerben beantwortete Josef Grünberger ebenfalls mit einem "Ja".

Es war Grünbergers Anliegen, sein herausragendes Werk in geordnete Hände zu übergeben, sodass er selbst auch neue Trainer in der Sparte ausbildete und den Stab an seinen Sohn Klaus übergab, der bis heute die Kontinuität im Erfolg mit großem Engagement wahrt. Dabei verstehe sich von selbst, dass Josef Grünberger noch viele Jahre als Helfer bereitstand, damit keine Trainingseinheit ausfallen musste, betonte Joachim Neuß. Für seine herausragenden Leistungen wurde Grünberger im Jahr 2000 Ehrenspartenleiter der Schwimmer, 2008 Ehrenmitglied im SV 08 Auerbach und auch bereits mit den Ehrenmedaillen in Bronze und Silber des Schwimmverbandes Oberpfalz und des Bayerischen Schwimmverbandes ausgezeichnet.

"Viele tun vieles", sagte Neuß in seiner Laudatio. Einem Hobby ein Leben lang treu zu bleiben, zeuge von echter und großer Leidenschaft. "Wir ehren heute einen Bürger, dessen freiwillige und ehrenamtliche Lebensleistung nicht nur herausragend, sondern ganz bestimmt vorbildlich und beispielhaft ist. Für den Sport, für das Schwimmen und vor allem auch für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Stadt." Der Stadtrat war sich daher schnell und geschlossen einig, wer der Empfänger der Bürgermedaille der Stadt Auerbach für das Jahr 2017 werden sollte.

BRIGITTE GRÜNER