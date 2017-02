Beim Abbiegen übersehen: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

MANTEL - Einen Toten und zwei Schwerverletzte hat am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall nahe der Ortschaft Mantel im Landkreis Neustadt/Waldnaab gefordert. Eine Pkw-Fahrerin hatte beim Abbiegen ein Auto übersehen.

Einen Toten und zwei Schwerverletzte forderte am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße bei Mantel. © News5/Masching



Auf der Staatsstraße 2166 bei Mantel stießen gegen 21.50 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 64-jährige Frau wollte mit ihrer Mercedes-Limousine von der Naabstraße kommend nach links auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei übersah die Frau einen von links kommenden Opel Omega, in dem zwei Personen - der 26-jährige Fahrer und ein 28-jähriger Beifahrer - saßen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Grünstreifen auf der anderen Straßenseite geschleudert.

Der 26-jährige Fahrer des Opel verstarb trotz Reanimation an der Unfallstelle, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Amberg gebracht. Die 64-jährige Mercedes-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Mit schwersten Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Regensburg geflogen.

Zur Klärung des Unfall zog die Staatsanwaltschaft Weiden einen Gutachter hinzu. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Pfarrer und Vertreter des Kriseninterventionsteams unterstützten die Einsatzkräfte. An beiden Pkw entstand Totalschaden, der sich insgesamt auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Die Staatsstraße war bis 1.45 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt.

Der Artikel wurde am Sonntag um 9.52 Uhr aktualisiert.

