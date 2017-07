Beim Marktplatzfest kommt die Sicherheit zuerst

Querstehende Einsatzfahrzeuge von THW und Feuerwehr sollen Anschläge mit Lastwagen verhindern helfen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Auch in Pegnitz wurde den Terroranschlägen Rechnung getragen, die in den letzten Monaten Europa erschüttert haben: Beim Marktplatzfest am vergangenen Wochenende griff erstmals ein neues Sicherheitskonzept, das die Stadt zusammen mit der Polizei für das Fest entwickelt hatte.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des THW dienten auf dem Marktplatzfest nicht nur zu Demonstrationszwecken beim „Tag der Vereine“, sondern auch als bewegliche Barrieren gegen Terroranschläge per Lkw. © Hans von Draminski



Es war augenfällig: An den Enden der zur Feiermeile umfunktionierten Pegnitzer Hauptstraße parkten – quer geparkt – große Fahrzeuge von Feuerwehr beziehungsweise Technischem Hilfswerk (THW). Fahrbare Barrieren, die zum Schutz der Festbesucher aufgestellt worden waren, wie Bürgermeister Uwe Raab bestätigt: "Unter dem Eindruck der Anschläge in Nizza und Berlin beratschlagten wir, wie sich so etwas wirkungsvoll verhindern lässt", sagt Raab.

Lastwagen gekapert

Zur Erinnerung: In der Rivierastadt Nizza hatte am französischen Nationalfeiertag im Juli vor einem Jahr ein mit der Terrorgruppe "Islamischer Staat" in Verbindung stehender Attentäter einen Lastwagen gekapert und war mit dem tonnenschweren Fahrzeug in die feiernde Menschenmenge auf der Uferpromenade gerast. Über 80 Menschen mussten damals sterben. In der Weihnachtszeit wiederholte sich das Anschlagsschema auf einem Berliner Weihnachtsmarkt: Auch hier diente ein Lkw als Mordwaffe, vor der es schier kein Entrinnen gab.

Solche Szenen suchte man in Pegnitz zu vermeiden, deshalb wurden voluminöse Einsatzfahrzeuge so auf der Hauptstraße abgestellt, dass zwar Fußgänger und auch Fahrradfahrer ohne Probleme an ihnen vorbei aufs Gelände kamen — aber eben keine großen und potenziell gefährlichen Kraftfahrzeuge. "So ein großes Fahrzeug hat einen weiteren Vorteil — man kann es wegfahren, um beispielsweise Sanitäter mit dem Rettungswagen aufs Gelände zu lassen. Das wäre mit einer stationären Betonsperre deutlich schwieriger", führt Uwe Raab aus.

Dass zum Sicherheitskonzept beim Marktplatzfest auch andere, weniger offensichtliche Maßnahmen zählten, mag Uwe Raab nicht bestätigen, er dementiert entsprechende Spekulationen, beispielsweise über Undercover-Polizeikräfte in Zivil, aber auch nicht. "Da Details preiszugehen, würde das Konzept aufweichen", betont Raab und bittet um Verständnis für sein Schweigen. Keinen Zweifel lässt er daran, dass er die Gemeinden in der Pflicht sieht, bei solchen Veranstaltungen für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen und damit die Freiheit der Gesellschaft zu gewährleisten.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail