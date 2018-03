Beim Tanzen in Elbersberg funkte es

ELBERSBERG - 60 Jahre verheiratet sein – heute eigentlich eine Seltenheit. Und das will dann auch gefeiert werden. So wie jetzt bei Erna (79) und Johann (82) Failner . Sie freuten sich über ihre Diamantene Hochzeit.

Erna und Johann Failner feiern Diamantene Hochzeit. Im Foto (v.li.) der Pottensteiner Vize-Bürgermeister Rainer Brendel, die Jubilarin Erna Failner mit Urenkel Louis, Johann Failner, Enkelin Elisa Schecklmann mit Urenkel Luca. © Foto: Ralf Münch



Die Jubilarin wurde in Elbersberg geboren. Genau wie ihr Ehemann. "Naja, wenn man im gleichen Dorf wohnt, dann läuft man sich natürlich immer über den Weg. Und sieht sich natürlich auch bei Feierlichkeiten", sagt Erna Failner. Und gefunkt hat es dann beim Tanz in Elbersberg. Da war sie gerade einmal 17 und ihr Zukünftiger 20 Jahre alt – zwei Jahre später haben sie dann geheiratet.

Zuerst hatte sie bei den "englischen Fräulein" in Nürnberg gearbeitet. Dort war sie Haushaltshilfe. Aber nur eineinhalb Jahre. Dann ging sie zum Unternehmen Baier und Köppel, stellte dort Bleistifte her. Nebenbei machte sie auch noch Heimarbeit. Später lernte sie im Alter von 40 Jahren etwas Neues: Schwesternhelferin im Krankenhaus. "Es hat funktioniert und es hat mir auch Spaß gemacht."

Johann Failner hat zuerst in der Gemeinde gearbeitet. "Alle möglichen Arbeiten. Egal ob in der Verwaltung oder beim Wegedienst." Schließlich war er dann bei Klubert und Schmidt als Fachkraft an der Drehmaschine tätig. Sein großes Hobby war das Pilzesuchen. Noch heute geht er ab und zu mit dem Korb in den Wald. Das Ehepaar hat fünf Kinder, sechs Enkel und drei Urenkel.

Die goldene Regel für 60 Jahre Ehe kennt Erna Failner: "Da habe ich einen guten Tipp. Man darf nicht immer denken, ich habe Recht."

