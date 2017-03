Beim Umbau zur Touristinfo in Pegnitz viel Staub aufgewirbelt

Vermutlich Altlasten im Boden führten zu Schadstoffbelastung — Vor Einzug der Touristinfo zweite Messung - vor 17 Minuten

PEGNITZ - Noch ist es nicht drin. Aber es kann sich nur noch um wenige Wochen handeln, bis die Touristinfo öffnet. Im Rathaus drei. Erdgeschoß. Wenn bis dahin die Luft rein ist. Die Redaktion machte eine Begehung vor Ort mit Bürgermeister Uwe Raab und Rathaus-Geschäftsleiter Herbert Lauterbach.

Hausbesichtigung im künftigen Tourismusbüro der Stadt Pegnitz: Rechts Bürgermeister Uwe Raab, links Geschäftsleiter Herbert Lauterbach. © Michael Grüner



Die Wände sind weiß getüncht. Vier Bürostühle stehen noch an der Wand entlang und warten auf Ordnung im Büro. Zwei Ordnerschränke sind neu angeliefert, die Griffe müssen noch montiert werden. Rund 50 Quadratmeter groß ist die künftige Touristeninformation im Erdgeschoß des dritten Pegnitzer Rathauses. Diese wird aber dort nicht allein einziehen, sondern es kommt laut Bürgermeister Raab auch die Information des Rathauses nebenan hinzu. Quasi die "Rezeption" des Neuen Rathauses, wenn man so will. Die soll dann in einem gemeinsamen Büro mit der Touristeninformation angesiedelt werden.

Leicht über Grenzwert

Das ist auch ein Grund dafür, dass es mit dem Umzug noch eine Weile dauern wird. Mit der Rathausinfo müssen nämlich auch etliche Telefon- und Datenleitungen verlegt werden. Und der Hauptgrund? Es steht noch eine Raumluftmessung aus, die in den nächsten Wochen durchgeführt wird, sagt Raab. Lauterbach erläutert, dass die ersten Messungen einen Wert ergaben, der geringfügig über dem Grenzwert lag. Und Messungen der Luft in den Arbeitsräumen der Verwaltung gab es deshalb, "weil wir nach den Vorfällen in Kirchahorn zum Beispiel wissen wollten, ob unsere Beschäftigten in einem gesunden Umfeld arbeiten", sagt Raab. Unter die Lupe genommen wurden dabei das Neue Rathaus, das Rathaus drei und der Kindergarten in Buchau. "Das Alte Rathaus haben wir nicht mehr messen lassen, weil wir demnächst sowieso umbauen", ergänzt Lauterbach.

Neu tünchen

Bei einer zweiten Messung will die Landesgewerbeanstalt (LGA) in den nächsten Wochen prüfen, ob die chemische Belastung der Raumluft in der künftigen Touristinfo gesunken ist. Lauterbach geht davon aus. Beim Umbau der Büros im Erdgeschoss ist nämlich der alte Laminatboden herausgerissen worden. "Das hat gestaubt wie verrückt." Und der alte Boden war offensichtlich mit teerhaltigem Material verklebt, das könnte der Grund sein, dass eine Belastung aufgetreten ist. In den nächsten Tagen wird die Decke des Büros abgesaugt, die Wände abgewischt und der Boden nass gereinigt. Zum Schluss wird neu getüncht.

Das Anwesen Hauptstraße 39 ist von der Stadt angemietet. Darin befand sich über viele Jahre die Hypo-Bank und später die Buchhandlung am Markt. In drei Etagen sind Büros der Verwaltung untergebracht — oder anderer öffentlicher Einrichtungen, wie das des Managers des Wirtschaftsbandes A9-Fränkische Schweiz. Nur die zweite Etage ist von den Vermietern des Hauses bewohnt. Von städtischer Seite haben die Abteilungen Jugend, Kultur, Personalamt/Feuerwehren und die Leiterin der Allgemeinen Verwaltung ihren Schreibtisch dort. Auch das Veranstaltungsmanagement ist im dritten Rathaus untergebracht.

Und was wird aus dem Raum der bisherigen Rathaus-Info? "Wir haben durchaus Raumbedarf", sagt Lauterbach. "Und beim Umbau des Alten Rathauses haben wir auch eine gewisse Fürsorgepflicht unseren Mietern gegenüber", ergänzt Raab. Er weist dabei auf die Büros von Landschaftspflegeverband und Forstdienststelle hin, die beide im Alten Rathaus einen Schreibtisch haben. Und auch für neue Auszubildende braucht die Kommune Platz. Für heuer und auch für das nächsten Jahr sei laut Raab vom Stadtrat eine Stelle beschlossen worden, die es zu besetzen gelte. Raab: "Raumbedarf haben wir durchaus."

Die Rathausinfo und die Touristinfo in einem gemeinsamen Büro unterzubringen hält Raab auch aus einem weiteren Grund für vorteilhaft. Nämlich einen höheren Betreuungsgrad. Entsprechend individuell soll das Büro dann auch ausgestattet werden. "Wir werden sicherlich einen Tresen brauchen", so Raab. Und eventuell eine kleine Sitzecke, Platz für Prospektständer und sicherlich eine kleine Ecke für Souvenirs", zählt der Bürgermeister weiter auf. Er stellt sich gewissermaßen eine Art Infobörse für Einheimische wie Fremde gleichermaßen vor.

Wie Lauterbach meint, seien die Möbel zwar noch nicht bestellt, aber er geht davon aus, dass in einem Vierteljahr alles über die Bühne gehen sollte. Raab hingegen wollte sich auf eine Zeitangabe noch nicht festlegen. Aber: "Wir arbeiten unter Hochdruck daran."

Im Moment ist das Tourismusbüro personell betrachtet eine halbe Stelle. Mit der Rathaus-Info zusammen würden es rein rechnerisch anderthalb Stellen sein. Es werde sich laut Raab sicherlich auch die Frage stellen, ob nicht die Halbtags- zur Ganztagsstelle werde. "Die Frage aber wird sein, wie wir das aufteilen", fügt der Bürgermeister hinzu. Ziel soll seiner Auffassung nämlich auch sein, dass die Tourist-Info auch am Samstag Vormittag geöffnet hat. Zusammen mit den Touristenpoints stellt sich Raab in diesem Bereich vor allem auch ein Angebot außerhalb der Bürozeiten vor. Die Touristeninformation ist bisher im Bürgerzentrum untergebracht. Im Stadtrat sei laut Raab lange Zeit die Auffassung vertreten worden, dass das Alte Rathaus dafür der bessere Standort wäre. "Aber das hätte zu lange gedauert." Und: "Dass es mit der Sanierung über das Kommunale Investitionsprogramm klappt war damals nicht absehbar."

MICHAEL GRÜNER