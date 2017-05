Beitragssatzung in Auerbach: Erstmals zahlen Anlieger mit

AUERBACH - Für viele Bürger und Kommunalpolitiker ist sie ein rotes Tuch, die Ausbaubeitragssatzung (ABS) für Anliegerstraßen. In Auerbach gibt es diese Satzung schon lange, nur machte die Stadt bislang keinen Gebrauch von ihr. Nun stimmte der Stadtrat einmütig einer Neuerung zu: Die Beiträge für die Bürger sinken zwar, doch werden sie nun in besonderen Fällen – wie der Zwingergasse – tatsächlich zur Kasse gebeten.

Die marode Zwingergasse ist die erste Anliegerstraße, die nach der neuen Ausbaubeitragssatzung auf die Anwohner umgelegt wird. Sie müssen sich also an den Kosten der grundlegenden Neuerung beteiligen. Foto: Brigitte Grüner



Ganz offiziell ist von der "Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen" die Rede. Die Satzung regelt, unter welchen Bedingungen und zu welchem Prozentsatz die Anlieger an den Kosten für eine Sanierung herangezogen werden können.

Der Anstoß für die Neufassung kam vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung wurde nämlich festgestellt, dass die Auerbacher ABS vom 27. Januar 2006 weder der neuen Mustersatzung des Gemeindetages noch dem aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung entspricht. Die Kämmerei hatte die neuen Formulierungen in das Regelwerk eingearbeitet und dem Stadtrat vorgelegt.

Bislang war es so geregelt, dass bei der grundlegenden Sanierung von Anliegerstraßen maximal 80 Prozent der Kosten auf die Anwohner umgelegt werden können. Nach der neuen Satzung können höchstens 65 Prozent weiter berechnet werden. In Auerbach sind bislang noch nie Kosten einer Anliegerstraße umgelegt worden. Man saniere generell frühzeitig, sodass eine grundlegende Neuerung nicht nötig wird. Die Zwingergasse werde allerdings der erste Fall werden, an dessen Kosten sich die Anlieger beteiligen müssen.

Ratenzahlung möglich

Die SPD-Fraktion unterstütze die Neufassung, die zu einer Entlastung der Bürger führen wird, sagte Sprecher Dr. Edmund Goß. Positiv sei auch, dass in der neuen Satzung auch Ratenzahlungen wieder ermöglicht werden.

Im Sinne der Bürger solle jedenfalls kostengünstig und sinnvoll saniert werden. Besonders teure Straßenbeläge sollten tabu sein, so Goß. Dem stimmte Herbert Appl (CSU) zu. Dass die Stadt künftig 35 und nicht mehr nur 20 Prozent der Kosten übernimmt, sei als Signal für die Bürgerfreundlichkeit der Stadt zu werten.

Johann Kaiser (CUU) wünschte sich ein Straßenverzeichnis, in dem ersichtlich ist, welche Straßen wie eingestuft sind. Dieses Verzeichnis gebe es nicht, erklärte der Rathauschef. Im Falle einer Sanierung erfolge die Einstufung jeweils kurz vorher. Durch eine Verkehrszählung sei zum Beispiel die Kirchstraße vor der Sanierung von einer Anlieger- zur Hauptverkehrsstraße aufgewertet worden.

Josef Lehner (CUU) fragte nach Gemeindeverbindungsstraßen. Diese fallen nicht unter die Satzung, erklärte Kämmerer Michael Bierl, da es andere Zuschussprogramme dafür gibt. Das Gremium stimmte schließlich einmütig für die vorgeschlagene Neufassung der Ausbaubeitragssatzung.

