Beitragssatzung ja, aber nicht mit der Brechstange

Stadtrat hält gegen die Stimmen von SPD, Zukunft Pegnitz und Grüne an einer Klage gegen die Rechtsaufsicht fest - vor 22 Minuten

PEGNITZ - Mit einer Mehrheit von 12:7 Stimmen hält der Stadtrat an der Klage gegen die Straßenausbaubeitragssatzung fest. Dabei geht es nicht grundsätzlich um deren Einführung, sondern um den Inhalt, den die Rechtsaufsicht am Bayreuther Landratsamt jetzt der Stadt ganz massiv in einer Musterform aufs Auge drücken will.

Symbolbild Coulorbox © Coulorbox



Symbolbild Coulorbox Foto: Coulorbox



Bürgermeister Uwe Raab trug den Stadträten ausführlich die Sachlage vor und empfahl dringend, der Aufforderung des Landratsamtes Folge zu leisten. Das bedeutet die Rücknahme der beschlossenen Satzung und die Annahme der Mustersatzung. Die aber lässt keine Ausnahmeregelungen zu, die den Geldbeutel der Bürger bei Straßenausbauten nicht so sehr belasten würden.

Für CSU, FWG und Pegnitzer Gemeinschaft kam das nicht in Frage. Eine Mustersatzung sei keine Norm, sagte CSU-Sprecher Manfred Vetterl, selbst Jurist. Und weiter: "Das Landratsamt ist der Meinung, dass wir nicht rechtmäßig handeln." Vetterl führte aber an, dass Pegnitz sehr wohl wegen der angehobenen Grundsteuer eine Sondersituation habe und außerdem der Beschluss einer Satzung in die Hoheit einer Gemeinde falle. "Und genau das möchte ich von einer höheren Gerichtsbarkeit geprüft haben", sagte Vetterl. Die Kosten schätzte er auf 2000 bis 3000 Euro.

Hans Hümmer schloss sich dem im Namen der FWG-Fraktion an. "Das tut dem Sachverhalt gut, diesen von der Rechtsseite betrachten zu lassen. Die Satzung ist klare Zuständigkeit der Kommune."

SPD-Sprecher Jürgen Prinzewoski sah das anders. "Wir wollen diese Satzung auch nicht, das ist bekannt. Aber wir sind im Rahmen der Satzungsautonomie an Recht und Gesetz gebunden." Die höhere Grundsteuer werde juristisch als nachrangig eingestuft. Hümmer hakte ein: "Das muss ich schon von mir weisen, dass wir uns nicht an Recht und Gesetz halten würden."

Gegen das Diktat des Landratsamtes wehrte sich auch Karl-Heinz Rödel (PEG). Günter Bauer (CSU) war ebenso angefressen. "Wir haben in der Mustersatzung drei Punkte geändert. Wir sollten Geld in die Hand nehmen, und gegen die Aufforderung des Landratsamtes klagen." Gegen die Stimmen von SPD — mit Raab —, Zukunft Pegnitz und Grüne sprach sich der Rat für die Klage aus.

MICHAEL GRÜNER