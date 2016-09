Belebung der Erlebnismeile Nordbayern

POTTENSTEIN - Elbersberg, Regenthal, Soranger und der Vockensteinweg in Pottenstein waren die Stationen der rollenden Bauausschusssitzung des Stadtrats vor einem umfangreichen anschließenden öffentlichen und nichtöffentlichen Teil im Rathaus. Allen Bauanträgen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Das Leichenhaus in Elbersberg wird für 25 000 Euro umfangreich saniert. Foto: Foto: Thomas Weichert



Unter den Bauanträgen waren wahre Highlights, die die inzwischen größte Erlebnismeile Nordbayerns in und rund um Pottenstein noch attraktiver werden lassen sollen.

Zunächst ging die Fahrt der Räte jedoch nach Elbersberg auf den dortigen städtischen Friedhof hinter der Jacobuskirche. Hier wurden kürzlich Urnenstehlen aufgestellt, die von den Stadträten für gut befunden wurden. Ziel auf dem Friedhof war das Leichenhaus, das in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Kirchenverwaltung saniert wird. Das Gestrüpp um die Leichenhalle wurde bereits entfernt und im Innenraum wurden die Elektroleitungen unter Putz gelegt.

Nun erhält die Halle noch eine neue Dacheindeckung und neue Fenster. Die Eingangstür wird saniert, die Glasbausteine im überdachten Außenbereich durch Kunststofffenster mit einem Kreuz in der Mitte erneuert, Risse verfugt und die Fassade neu gestrichen. Beim neuen Bodenbelag entschieden sich die Räte zusammen mit einem Vertreter der Kirchenverwaltung für haltbare Granitplatten. Laut Bauhofleiter Klaus Eckert kostet die Sanierung der Leichenhalle rund 25 000 Euro.

Anschließend ging es nach Regenthal. Hier wird ein 100 Meter langes marodes Teilstück der Ziegeleistraße auf vier Meter Breite erneuert und ausgebaut. Der benötigte Grund dafür erwarb die Stadt bereits von den Anliegern. Die Mitarbeiter des Stadtbauhofs beginnen nächste Woche mit den Bauarbeiten.

Die Asphaltierungsarbeiten werden dann an eine Firma vergeben. Die Kostenschätzung von 50 000 Euro für diese Maßnahme kann jedoch laut Eckert nicht eingehalten werden, da nach einer Bodenuntersuchung festgestellt wurde, dass auch der Straßenunterbau erneuert werden muss. Eckert schätzt dafür etwa 10 000 Euro an Mehrkosten.

Die Juragruppe bindet im Zuge des Straßenneubaus die Hausanschlüsse mit um. Für eine Glasfaserleitung für das schnelle Internet werden Leerrohre mit verlegt. Eckert schätzt, dass die Straßenbauarbeiten in der Ziegeleistraße vier Wochen dauern werden. Eine Geländeauffüllung in Soranger war anschließend ebenfalls nur Formsache, ebenso wie der Antrag auf ein Halteverbot im Vockensteinweg in Pottenstein.

