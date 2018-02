Beliebter Heckenhofer Bierbrauer mit 80 noch fit

Josef Schmitt ist der Mann hinter der beliebten "Kathi-Bräu" - vor 5 Stunden

NANKENDORF/HECKENHOF - In seinem bekanntem Gasthaus Kathi-Bräu in Heckenhof feierte Braumeister und Gastwirt Josef Schmitt mit zahlreichen Gratulanten seinen 80. Geburtstag bei bester Gesundheit.

Der Braumeister und „Kathi-Bräu“-Gastwirt Josef Schmitt (2. v. li.) feierte in Heckenhof seinen 80. Geburtstag. Auch Waischenfelds Bürgermeister Edmund Pirkelmann (li.) und Amtskollege Ludwig Bäuerlein (re.) gratulierten. © Foto: Weichert



Ihm gratulierte auch der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BMG), da Schmitt den Erstwohnsitz nach wie vor in seinem Geburtsort Nankendorf hat. Unter den Gratulanten waren auch der Aufseßer Bürgermeister Ludwig Bäuerlein (CSU) sowie zahlreiche Abordnungen der Vereine der beiden Gemeinden, denen Schmitt stets ein wohlwollender Unterstützer und Gönner ist. Unter den Gratulanten fanden sich auch seine sechs Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel.

1953 erlernte Schmitt bei der Brauerei Polster in Nankendorf den Beruf des Bierbrauers. 1965 absolvierte er die Meisterprüfung und arbeitete bis 1974 bei Polster-Bräu, bis diese von Tucher übernommen wurde. Für die Tucher-Bräu war Schmitt Depotleiter des Getränkevertriebs in Nankendorf, ehe er sich 1992 selbstständig machte. Ab 1976 braute Josef Schmitt das Kathi-Bier in Heckenhof, bis er 1993 die Brauerei und die Gastwirtschaft von Katharina Mayer erbte. Vor neun Jahren baute Schmitt das Sudhaus der Kathi-Bräu.

Seine großen Leidenschaften sind die Jagd und das Chorsingen. Seit 40 Jahren ist Schmitt Jagdpächter der Jagdgenossenschaft Hannberg, außerdem Mitglied des Jagd- und Gebrauchskunde-Stammtisches in Preunersfeld. Zudem ist er in überörtlichen Jagdverbänden organisiert. Beim Gesangverein Cäcilia Nankendorf singt Schmitt seit 63 Jahren und ist heute der älteste aktive Chorsänger und Ehrenvorsitzender. Beim Posaunenchor in Nankendorf war Schmitt Trompeter.

Die Kathi-Bräu ist ein beliebter Treffpunkt für Motorradfahrer.

