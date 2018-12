Benefizkonzert für Spendenaktion der NN

AUERBACH - Ein Benefizkonzert für die NN-Aktion "Freude für alle" veranstaltet der MGV 1884 Auerbach am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit dem Vorsitzenden Hans Steger unter anderem darüber, woher die Idee kam, sich an der NN-Aktion zu beteiligen.

Hans Steger © Foto: Brigitte Grüner



Herr Steger, treten der Männerchor und der Gemischte Chor des MGV auf oder gibt es noch andere Mitwirkende?

Hans Steger: In bewährter Weise haben wir auch heuer wieder andere lokale Gruppen eingeladen – der katholische Kirchenchor sowie der Chor der Schulschwestern bereichern unser Programm. Daneben bringen Veltuna Brass, eine Flötengruppe und die Mezzosopranistin Catherine Winter Abwechslung. Norbert Sertl spielt an der Orgel und am Klavier, unser Mitglied Hans Walter Bottenbruch führt mit besinnlichen Worten durch den Abend.

Welches Repertoire werden die Chöre zu Gehör bringen?

Steger: Wir sind ja noch im weihnachtlichen Festkreis, dem entsprechend haben die Chöre Weihnachtslieder verschiedener Epochen vom Barock bis zur Moderne sowie Volksliedbearbeitungen aus verschiedenen Ländern und Regionen wie Frankreich, England, Tirol und anderen vorbereitet. Diese werden in vielfältigen Besetzungen vorgetragen, so dass wir unserem Publikum wieder eine abwechslungsreiche Mischung anbieten können.

Wie kam es zur Idee, den Reinerlös an die NN-Aktion zu spenden?

Steger: Traditionell widmen wir ja den Reinerlös unseres Weihnachtskonzerts regionalen Aktionen, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützen, wie zum Beispiel in der Vergangenheit dem Archeladen und dem Verein "Hilfe für Anja". Heuer fühlten sich einige Mitglieder durch die zahlreichen Einzelschicksale, die im Rahmen von "Freude für alle" in den Nordbayerischen Nachrichten täglich dargestellt werden, besonders bewegt und haben die Aktion ins Gespräch gebracht. Da wir überzeugt davon sind, dass die Spenden unseres Publikums dort sehr gut aufgehoben sind, fiel uns die Entscheidung leicht und wir hoffen nun auf zahlreiche Besucher.

Interview: BRIGITTE GRÜNER