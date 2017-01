Berliner Verteidiger verstärkt die Ice Dogs

Der 22-jährige Robin Niedermeier studiert in Bayreuth und gilt als Perspektivspieler - vor 12 Minuten

PEGNITZ - Der Eishockey-Bayernligist EV Pegnitz hat zum Jahreswechsel mit dem gebürtigen Berliner Robin Niedermeier einen zusätzlichen Verteidiger verpflichtet. Die Trainer Florian Müller und Marco Zimmer sehen in dem 22-jährigen Bayreuther Studenten einen Perspektivspieler für die Zukunft.

Robin Niedermeier (links) überzeugte beim Probetraining in Pegnitz. © Andreas Beil



Seit Jahren schon klagen die Ice Dogs über personelle Engpässe in der Verteidigung. Zuletzt standen mitunter nur vier oder fünf Abwehrspieler zur Verfügung, zu wenig, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können, die nicht selten mit vier Blöcken angreift. Der Spielermarkt wurde deshalb immer wieder sondiert, meist mit einem ernüchterndem Ergebnis: Müller: „Entweder entsprachen die Kandidaten nicht unseren Vorstellungen, oder sie war ganz einfach für Pegnitzer Verhältnisse nicht finanzierbar.“ Auch Notlösungen mit teuren Kurzzeitverpflichtungen kamen für die Verantwortlichen nicht in Frage: „Wir waren vielmehr auf der Suche nach Cracks, die uns längerfristig weiterhelfen.“

Seit einiger Zeit stand nun schon Robin Niedermeier im Fokus, ein 22-jähriger gebürtiger Berliner, der von 2008 bis 2014 in den Nachwuchsmannschaften des Oberligisten ECC Preußen Berlin gespielt und dort in seiner letzten Saison in 14 Spielen zehn Tore und zehn Vorlagen beigetragen hat, eine für einen Verteidiger respektable Scorer-Bilanz.

Zuletzt war der 180 Zentimeter große und 67 Kilogramm schwere Spieler, der in Bayreuth studiert, bei der 1b des EHC Bayreuth sowie der U23-Spielgemeinschaft des EHC Bayreuth und des EV Weiden gemeldet. Niedermeier, der schon einige Male in Pegnitz mittrainiert hat, ist sofort spielberechtigt.

ISI REINL