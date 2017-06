Bernhecker Pferdefest mit imposanten Kaltblütern

An Pfingsten werden wieder um die 1500 Zuschauer erwartet - Pferdesegnung zu Beginn

BERNHECK - Es ist einer der Höhepunkte im Gemeindeleben: Das Pferdefest auf der Brunnhöhe in Bernheck lockt jedes Jahr am Pfingstsonntag um die 1500 Besucher an. Und zwar bei freiem Eintritt.Auftrieb ist ab 10.30 Uhr und Pferdesegnung um 11 Uhr.

Mit weit besserem Wetter als vorhergesagt wurden die Veldensteiner Pferdefreunde bei der 20. Auflage des Bernhecker Pferdefestes belohnt. Die zahlreichen Besucher bekamen nicht nur rund 100 Tiere aller Rassen zu sehen, sondern auch spektakuläre Vorführungen sowie historische Kutschen und nicht weniger als acht Bierwagen. Eingeleitet wurde das Fest von einer Pferdesegnung. Foto: Richard Reinl



Mittlerweile kommen die Reiter, die sich präsentieren wollen, ohne Anmeldung. „Das läuft“, sagt Günther Lehnes mit stolzer Stimme. Er ist einer der Organisatoren der Veldensteiner Kaltblutfreunde. Unter anderem kommt dieses Jahr wieder die Gruppe „El Montesa“, die spanische Reitvorführungen im Gepäck hat. Zu sehen wird auch ein römischer Streitwagen sein und die traditionellen Bierwagen der regionalen Brauereien – natürlich gezogen von den wiehernden Vierbeinern. Das Bier der sieben Brauereien wird am Pfingstmontag beim Frühschoppen ab 10 Uhr ausgeschenkt.

Die Kaltblüter werden sowohl ihr Können als auch ihre Kraft unter Beweis stellen. In verschiedenen Präsentationen zeigen sie und ihre Besitzer, wie tonnenschwere Baumstämme gezogen, auf einen Wagen „gehoben“ und transportiert werden.

Insgesamt werden bei verschiedenen Vorführungen rund 80 Pferde zu sehen sein. Die Moderation übernimmt in bewährter Weise Arthur Ziegler, der immer einen lockeren Kommentar auf den Lippen hat.

Wer nicht so viel mit imposanten Pferden, liebevoll gepflegten Kutschen von Sammlern und spannenden Reitshows anfangen kann, sollte das Pferdefest trotzdem nicht verpassen: Es wird auch einen Streichelzoo mit den süßesten Kleintieren der Umgebung geben und dazu eine große Tombola mit tollen Preisen. Vor allem für die kleineren Besucher werden Ponyreiten und Kutschfahrten angeboten.

Egal wie das Wetter wird, die Organisatoren sorgen dafür, dass der Besuch der Veranstaltung so angenehm wie möglich wird: Ein Zelt und eine Halle bieten Schutz vor Regen, spenden aber auch Schatten, sollte die Sonne scheinen.

Das gilt im Übrigen auch für den Pfingstmontag: Ab 10 Uhr findet am Festplatz ein Weißwurstfrühschoppen statt, mit dem das 21. Bernhecker Pferdefest gemütlich ausklingt. kgoe