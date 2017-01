Beschäftigtenzahl nähert sich Rekordmarke

Oberfränkische Wirtschaft schuf im vergangenen Jahr 5400 neue sozialversicherungspflichtige Jobs - 29.01.2017 19:58 Uhr

BAYREUTH - Die Zahl der Beschäftigten in Oberfranken steuert auf ein neues Allzeithoch zu: Die Wirtschaft hat 2016 rund 5400 zusätzliche Jobs geschaffen. Damit waren zur Jahresmitte insgesamt 417 401 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Das Rad dreht sich ganz ordentlich in der oberfränkischen Wirtschaft. Laut IHK sind im vergangenen Jahr rund 5400 zusätzliche Jobs geschaffen worden. Die Rekordmarke rückt näher. © Foto: dpa



Das sind so viele wie seit fast 25 Jahren nicht mehr. Seit 2005 kamen insgesamt 58 710 neue Beschäftigungsverhältnisse dazu. „Die Beschäftigtenzahl im Regierungsbezirk legt seit Jahren stetig zu“, freute sich IHK-Präsident Heribert Trunk. „Die Wirtschaft leistet ihren Beitrag zum ,Jahrzehnt Oberfrankens'." Die Prognose deute darauf hin, dass heuer die Höchstmarke von 1992 noch mal deutlich übertroffen werde. Für Trunk ist das ein Beweis für die Stärke der Region: „Unsere Unternehmen sind bestens aufgestellt, und Oberfranken ist eine Region, die für Menschen zum Leben und Arbeiten überaus attraktiv ist. Menschen ziehen nach Oberfranken, der Wanderungssaldo ist deutlich im Plus.“

Fachkräfte fehlen

Die Kehrseite des Erfolgs: Fachkräfte werden dringend gesucht und nicht immer gefunden. Die Lücke liegt nach Berechnungen des Fachkräftemonitors der IHK für Oberfranken Bayreuth bereits bei rund 16 000 – mit steigender Tendenz. „Mehr als jeder zweite Unternehmer sieht darin schon heute ein wirtschaftliches Risiko“, betonte IHK-Hauptgeschäftsführerin Christi Degen. Strategien gegen die Fachkräftelücke hat die IHK für Oberfranken Bayreuth daher in einem Fachkräftekonzept gebündelt und mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft diskutiert.

Zu den Bausteinen zählen die Stärkung der beruflichen Bildung gegenüber dem Hochschulstudium, die Ansprache von Studienabbrechern, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gesundheitsprävention, lebenslanges Lernen durch Weiterbildung sowie Standortmarketing. „Die innovativen oberfränkischen Unternehmen bieten sehr attraktive Arbeitsplätze – diesen und weitere Vorzüge unserer Region wollen wir noch besser vermarkten“, skizzierte Degen.

Die Beschäftigungsentwicklung ist in allen oberfränkischen Landkreisen und kreisfreien Städten positiv – überall ist ein Anstieg zu verzeichnen. Insgesamt lag das prozentuale Wachstum bei 1,3 Prozent; größte Zuwächse konnten die Städte Bayreuth (plus 1130 beziehungsweise plus 2,5 Prozent), Bamberg (plus 814 oder 1,6 Prozent) und Hof (plus 700 oder 3,0 Prozent) verbuchen sowie die Landkreise Bamberg (plus 675 oder 1,9 Prozent), Hof (plus 587 oder 1,7 Prozent) und Wunsiedel (plus 379 oder 1,4 Prozent).

In absoluten Zahlen entstanden die meisten neuen sozialversicherungspflichtigen Jobs im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 1584 beziehungsweise plus 2,8 Prozent), im verarbeitenden Gewerbe (plus 1072 oder 0,8 Prozent), in den Branchen Verkehr und Lagerwirtschaft (plus 686 beziehungsweise 4,2 Prozent), im Handel (plus 548 beziehungsweise plus 0,9 Prozent) und in den wirtschaftlichen Dienstleistungen (plus 508 beziehungsweise 2,4 Prozent).

Größte prozentuale Zuwächse erreichte das Grundstücks- und Wohnungswesen mit plus 5,3 Prozent. Das entspricht 87 neuen Stellen. Bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern (minus 331 beziehungsweise 2,2 Prozent) und der Land- und Forstwirtschaft (minus 150 beziehungsweise 6,1 Prozent) wurden dagegen die meisten Stellen abgebaut.

