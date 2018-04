Beschluss des Stadtrats Pegnitz wird juristisch überprüft

PEGNITZ - Zoff um den Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Pegnitz gab es bereits vor seiner Verabschiedung in der Stadtratssitzung im März. Zoff gibt es jetzt, gerade mal vier Wochen später, erneut. FWG-Stadtrat Hans Hümmer fordert eine Aufhebung des Beschlusses vom 14. März. Begründung: Es bestand erheblicher Ladungsmangel.

Stadtrat Hans Hümmer sieht vor allem bei der Fahrzeugbeschaffung für die Feuerwehren eine erhebliche Mehrinvestition, die so in der Version des Feuerwehrbedarfsplanes im November nicht gestanden habe. Foto: Ralf Münch



In einem zweiseitigen Schreiben weist Hümmer auf diesen Formfehler hin. Seinen Antrag hat er am Dienstag persönlich im Vorzimmer von Bürgermeister Uwe Raab abgegeben. "Und dann ging der Brief an die Rechtsaufsicht am Bayreuther Landratsamt", erklärt Hümmer auf Nachfrage. Vor der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch hat der FWG-Stadtrat auch seine Kollegen im Gremium informiert und die Medien.

Hümmer wirft der Rathausverwaltung vor, dass die Zustellung des Tagesordnungspunktes Feuerwehrbedarfsplan bei ihm "bis heute nicht nach den Vorgaben der Geschäftsordnung erfolgt ist". Für ihn stellt dies einen erheblichen Ladungsmangel dar. In der Folge sei der Beschluss nicht rechtmäßig zustande gekommen. Hümmer bittet die Rechtsaufsicht in Bayreuth, diesen Beschluss aufzuheben.

Ganz anderer Plan

"Ich tue dies nicht aus opportunen Gründen", erklärt Hümmer. Schon in der Sitzung am 14. März machte er darauf aufmerksam, dass der damals vorgelegte Plan in vielen Punkten ein anderer sei, als er im November hinter verschlossenen Türen besprochen worden war. Was Hümmer in seinem Schreiben im übrigen auch kritisiert: "Die Behandlung eines öffentlichen Sachverhaltes in der Nichtöffentlichkeit ist hier grundsätzlich falsch."

Wie schon in der März-Sitzung — die FWG-Fraktion war damals gegen den Bedarfsplan in dieser Form — stößt sich der Trockauer Stadtrat nach wie vor daran, dass in dem über 200-seitigen Werk seit November erheblichste Änderungen stattgefunden hätten, "die einen geschätzten zusätzlichen Millionenaufwand im Ergebnis nach sich ziehen und hierfür keine Begründungen fachlicher und sachlicher Art in der Stadtratssitzung am 14. März 2018 erfolgten." Der finanzielle Mehraufwand kommt vor allem durch Fahrzeugbeschaffungen zustande, die im Bedarfsplan aufgeführt worden sind. Hümmer erklärt, dass er keine notwendigen Beschaffungen verhindern, sondern nachvollziehbare Begründungen für diese Beschaffungsabsichten erhalten wolle.

Und vor diesem Sachverhalt ist es für den FWG-Stadtrat "schon sehr hinterfragungswürdig", dass bei der abschließenden und entscheidenden Beschlussfassung "über ein drei Jahre dauerndes Werk der Ersteller nicht mehr im Stadtrat zugegen ist und Rückfragen erklären kann." Außerdem weist Hümmer darauf hin, dass die Sitzungsvorlage mit dem Beschlussvorschlag zum Bedarfsplan einigen Räten nicht zugestellt worden sei und anderen einen Tag vor der entscheidenden Beschlussfassung abends per Mail.

Nur mündlich

Geschäftsleiter Herbert Lauterbach habe auf Anfrage Hümmers erklärt, dass die Änderungsüberlegungen der Feuerwehrführung nur mündlich erfolgt seien. Der Stadtrat wartet auch immer noch auf die erbetene Fassung des Feuerwehrbedarfsplans vom 21. November vergangenen Jahres. Er selbst habe nur die kurze Präsentation aus der damaligen Sitzung.

"Es verwundert mich schon sehr, dass drei Jahre für einen Feuerwehrbedarfsplan benötigt werden, dann wenige Tage vor der Verabschiedung elementare Veränderungen erfolgen, die weder kommuniziert werden noch anscheinend überhaupt kommunizierbar sind." Als gewissenhafter und verantwortungsbewusster Stadtrat könne er — Hümmer — dieses abgelaufene Prozedere im Interesse der Bürger so nicht mittragen.

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) hat am Mittwoch auf aktuelle Anfrage der Redaktion bestätigt, dass eine Beschwerde bei der Rechtsaufsicht vorliegt, dass es bei der Ladung zur Sitzung des Stadtrats am 14. März 2018 einen Ladungsmangel gebe. "Der Sachverhalt und die damit zusammenhängenden Rechtsfragen sind relativ komplex. In der Kürze der Zeit kann keine Stellungnahme ans Landratsamt Bayreuth gegeben werden, weil sowohl der zuständige Abteilungsleiter, als auch der Sachbearbeiter zur Zeit wegen Krankheit beziehungsweise Urlaubs nicht im Dienst sind."

Keine Gefahr in Verzug

Laut Raab werde der Sachverhalt in den nächsten Wochen umfassend beleuchtet und dann eine Stellungnahme an die Rechtsaufsicht gegeben. "Beim Feuerwehrbedarfsplan handelt sich um einen Rahmenplan, der für die Zukunft als Handlungsprogramm für die Struktur des Feuerschutzes und damit verbunden für mögliche Anschaffungen und Investitionen dienen soll." Insofern ist laut Raab keine Gefahr in Verzug, da über jede einzelne Beschaffung separat im Stadtrat entschieden werden müsse. "Wir werden also zunächst den Sachverhalt klären und diesen dann mit der Rechtsaufsicht besprechen."

