Besondere Ehre für ASV-Aktivisten Roland Kral

Bayerischer Fußball-Verband zeichnet Pegnitzer für ehrenamtliche Leistungen aus - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Roland Kral ist seit 21 Jahren ohne Unterbrechung beim ASV in der Sparte Fußball tätig. Nun hat ihn der Bayerische Fußball-Verband (BFV) für seine ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet.

Alexander Männlein (l.) und Stefan Merkel (r.) haben Roland Kral ausgezeichnet. © Foto: BFV



Kral begann seine Funktionärstätigkeit beim ASV Pegnitz bereits im August 1996 als Betreuer der C 1-Jugend, die in der Saison 1996/97 in der höchsten Klasse der C-Jugendlichen, der Mittelfranken-Liga, spielte. Nach dem Abstieg wurde Kral in den folgenden zwei Spielzeiten Betreuer der B-Jugend.

Roland Kral hat sich neben seinen offiziellen Funktionen im Verein seit mehreren Jahren besonders aktiv beim Unterhalt des ASV-Sportheimes verdient gemacht und selbst unter großem Zeitaufwand mit Hand angelegt, als es um die Renovierung der Kabinen und sanitären Anlagen ging.

Darüber hinaus organisiert er seit 2007 ohne Unterbrechung den Platzverkauf und ist selbst bei allen Heimspielen der beiden Vollmannschaften mit Zubereitung und Verkauf von Speisen und Getränken beschäftigt.

Besonderes Engagement erbringt Kral auch bei der Durchführung der alljährlich im August stattfindenden Zeltkirchweih, die ausschließlich von der Sparte Fußball des ASV ausgerichtet wird. Der Geehrte ist der hauptverantwortliche Leiter für alle technischen Angelegenheiten: von der Beschaffung der Zelte, sanitären Anlagen und aller betriebsnotwendigen Geräte, Einrichtungen und Versorgungsleitungen über den Aufbau bis zum Abbau.

"Roland Kral trägt maßgeblich dazu bei, dass die ASV-Fußballabteilung diese wohl wichtigste Einnahmequelle aufrechterhalten kann", schreibt der ASV in seiner Begründung, warum Kral den Preis des BFV erhalten sollte.

Zu seinen offiziellen Funktionen: Bei der Hauptversammlung der Sparte Fußball im Jahr 1999 wurde Kral als Bereichsleiter Jugendmannschaften bestellt. Zwei Jahre später wählten ihn die ASV-Mitglieder zum stellvertretender Abteilungsleiter und Gesamtspielleiter.

Ende 2004 übernahm er das Amt des Fußball-Abteilungsleiters. Bei der folgenden Hauptversammlung hat Kral die Abteilungsleitung aus beruflichen Gründen abgegeben, blieb aber in der Vereinsführung als stellvertretender Abteilungsleiter und Gesamtspielleiter bis 2010 tätig.

Im Herbst 2010 wurde Kral wieder zum Abteilungsleiter gewählt. 2014 übergab er sie dann an Hans Mösch und Kral wurde zum Bereichsleiter Sportanlagen und Zeltkirchweih gewählt. Im vergangenen Jahr übernahm er außerdem das Amt des Abteilungsleiters.