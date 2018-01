Bester Nachwuchskoch kommt aus Waischenfeld

PEGNITZ - Regionale Produkte halten immer mehr Einzug in der gehobenen Gastronomie. Dieses Ziel verfolgte auch der Wettbewerb für die Nachwuchsköche aus Nordostbayern in der Pegnitzer Berufsschule. Welch leckere Menüs sich daraus zaubern lassen, bewies nicht nur der Sieger Jannick Bursian vom Landhotel Jöbstel in Waischenfeld.

Jannick Bursian (rechts) vom Landhotel Jöbstel in Waischenfeld kochte sich beim Wettbewerb in Pegnitz an die Spitze. Foto: Richard Reinl



Solche Wettbewerbe für die Nachwuchskräfte der Gastronomie haben eine lange Tradition in Pegnitz. Früher vom Verein der Köche in Bayreuth als Regionalentscheid für den renommierten Achenbach-Preis veranstaltet, ist nach dessen Rückzug nun die Schule selbst an dessen Stelle getreten, um den Auszubildenden eine Plattform zu bieten, ihr Können und ihre Stressfestigkeit zu testen. Ziel der Ausbildung und solcher Veranstaltungen ist dabei, in neue Geschmacksdimensionen vorzustoßen und die Jugend für die Verwendung heimischer Produkte zu begeistern,.

Schulleiter Gerd Hecht ging in seiner Begrüßung insbesondere auf den Regulierungswahn ein, der auch die Gastronomie erreicht habe. Im Spaß überlegte er schon, sich von den Gästen einen Haftungsausschluss für etwaige körperliche Schäden unterschreiben zu lassen. Das wäre allerdings übertrieben gewesen, stellten doch die Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr durchweg großes Können unter Beweis.

Unter Regie von Fachlehrer Michael Schatz mussten die angehenden Köche aus einem Warenkorb rund um Forelle, Lamm sowie Buchweizen und Orangen ein Drei-Gang-Menü kreiern. Am besten gelang dies dem Glashüttener Jannick Bursian vom Landhotel Jöbstel in Waischenfeld. Als Vorspeise hatte er gedämpfte Forellenzöpfchen auf Gemüsebett mit Honig-Senf-Sauce angerichtet, als Hauptgang präsentierte er eine rosa gebratene Lammkeule an zweierlei Kartoffeln, karamelisierten Karotten, Mandel-Brokkoli sowie einer Zwiebel-Speck-Marmelade mit Thymian-Jus und das Dessert von Buchweizen-Schokolavakuchen mit Honigparfait auf Orangen-Carpaccio setzte dem Menü gar die Krone auf. Nicht nur Landrat Hermann Hübner, der Bayreuther Bürgermeister Thomas Ebersberger und der Pegnitzer Altbürgermeister Manfred Thümmler als Vorsitzender des Berufsschul-Förderkreises als Ehrengäste unter den Testessern schnalzten mit der Zunge.

Bei insgesamt zehn angetretenen Köchen landete Isabell Tschirdewahn (Seniorenheim Frankenhöhe, Geroldsgrün) auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz teilten sich Moritz Zapf (Season, Hof) und Konstantin Schwabauer (Liebesbier, Bayreuth).

Aufgabe für Hotelfachleute: Hemd bügeln

Aufgetragen wurden die erlesenen Speisen von angehenden Hotel- und Restaurant-Fachleuten. Zudem mussten sie unter Leitung von Heidi Fischer als Wettbewerbsaufgaben zu theoretischen Fragen eine Reklamation eines Hotelgastes bearbeiten, Tische unter dem Motto Fasching, Karibik, Konfirmation oder Wild eindecken, ein Hemd bügeln, das Restaurant zum Thema Heimat und Region präsentieren, einen Cocktail mixen und die hohe Kunst des Service unter Beweis stellen.

Bei den Restaurantfachleuten erreichte Benedikt Schmitt (Sudpfanne, Bayreuth) die höchste Punktzahl, gefolgt von Loris Kuether (Liebesbier, Bayreuth) und Selina Schreiber (Rheingold, Bayreuth). Jörg Lienhardt aus Pegnitz (Kaiseralm, Bischofsgrün) landete auf einem 4. Platz.

Bei den Hotelfachleuten siegte Sabrina Brandhofer (Gesundheitshotel, Weißenstadt) vor den beiden Zweiten Barbara Pöhlmann (Reiterhof, Wirsberg) und Lena Lauterbach (Gesundheitshotel, Weißenstadt) sowie Valentin Lang (Gesundheitshotel, Weißenstadt).

RICHARD REINL