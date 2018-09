Besucher sangen in Pottenstein Volkslieder gleich mit

Bestes Wetter beim 31. Oberfränkisches Volksmusikfest — Musiker spielten in der ganzen Altstadt - vor 2 Stunden

POTTENSTEIN - In Pottenstein spielte am Sonntag die Musik. Das Felsenstädtchen war Bühne für das 31. Oberfränkische Volksmusikfest, das die Arbeitsgemeinschaft fränkische Volksmusik organisierte. Herrliches Sommerwetter lockte viele Besucher an.

Die Felsenkulisse in der Kellerschänke lud zum gemütlichen Beisammensein mit dem „Rotmain-Trio“ ein.



Pünktlich um 13.30 Uhr spielten die Fränkischen Volksmusikanten Bischberg die ersten Töne auf dem Marktplatz des historischen Städtchens. Bürgermeister und Bezirksrat Stefan Frühbeißer, begrüßte neben der Regierungspräsidentin Heidrun Piewernetz und Bezirkstagspräsident Günter Denzler den Leiter der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Ulrich Wirz, sowie alle Volkmusikfreunde aus Nah und Fern. Außerdem dankte er allen Mitwirkenden in der Stadt Pottenstein, die dazu beitragen, das fränkische Brauchtum erleben zu können. "Es ist wichtig, unsere Kultur zu pflegen und weiterzugeben."

Das Volklied „Der fränkische Wind“ sangen die „Gschrubbdn“ nicht alleine. Gleich zu Anfang stimmten die Zuhörer mit ein und sangen fröhlich mit. © Schuster



Die "Gschrubbdn" aus Seßlach trafen mit dem Volkslied "Der fränkische Wind" sofort den Geschmack der vielen Zuschauer auf dem gut gefüllten Marktplatz. Textsicher konnten die Gäste die beiden sympathischen Musikanten gesanglich unterstützen. Der Applaus ließ nicht lange auf sich warten.

Die Juramusikanten aus Hohenmirsberg wurden für später angekündigt, da diese zuvor noch in der Basilika in Vierzehnheiligen auftraten.

Die Musikerinnen an den Klarinetten spielen für das Orchester der fränkischen Volksmusikanten Bischberg.



Die Familiencombo "Hix Tradimix" aus Feilitzsch, bestehend aus Vater Frank Hick und seinen Söhnen Ferdinand, Martin und Moritz, konnten die Besucher von Anfang an mit flotter Volksmusik begeistern.

Das "Rotmain-Trio" aus Bayreuth trug seine fränkischen Volkslieder in der Kellerschänke vor. Die Gäste konnten sich bei erfrischenden Getränken von den drei witzigen Musikern unterhalten lassen. Theo Knopf, der älteste von ihnen ist 83 Jahre alt und spielt eine "Konzertina", eine etwa 100 Jahre alte Handharmonika.

Als die Juramusikanten starteten war im Brauereigasthof schnell jede Bank besetzt. © Schuster



"Mei is des wundersche. Mir fahrn halt da überall hin, wos noch eine solche Musik gibt," schwärmt ein Zuhörer. Er sei extra aus Gräfenberg nach Pottenstein gekommen.

Wer es ruhiger mochte, lauschte im Senivita Haus der Gruppe "Vielsaitig" aus Kirchenlamitz. Mit drei Damen an zwei Zithern und einer Gitarre sowie einem Mann am Bass hatten sie harmonische Saitenklänge zu bieten.

Pottenstein bot eine herrlich fränkische Kulisse für das 31. Oberfränkische Volksmusifest, das Bezirkstagspräsident Günter Denzler (links helles Sakko) und Bürgermeister Stefan Frühbeißer (dunkler Anzug) eröffneten. © Fotos: Barbara Schuster



Beim Bürgerhaus waren alle Plätze besetzt. Gerne verweilten die Gäste, ob jung oder alt, einige Zeit bei den verschiedenen Spielorten und lauschten der Musik. Die einzelnen Bühnen lagen nur einige Gehminuten auseinander, so dass sich die Auftritte schön in der gesamten Stadt verteilten. Für das leibliche Wohl sorgten die Gasthäuser und Cafés in der Stadt.

Wer Lust auf Biergarten und eine zünftige Halbe hatte, der war im Biergarten Bruckmayer richtig. Hier unterhielt das "Freie Fränkische Bierorchester" aus Regnitzlosau die zahlreichen Zuhörer. Und an der Durchfahrtstraße spielte Helmut Spörl aus Geroldsgrün mit der Quetschen im eigens angebauten Zelt des Gasthof Habeberger.

BARBARA SCHUSTER