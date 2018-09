Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und schlägt Passanten

Auch die Polizei brauchte eine Weile, um den Mann in den Griff zu bekommen - vor 52 Minuten

BAYREUTH - Ein betrunkener 20-jähriger Mann stürzte am Freitagnachmittag in der Bayreuther Fußgängerzone von seinem Fahrrad. Er zog sich eine Platzwunde am Kinn zu, auf die Hilfe von einem Passanten hatte er allerdings keine Lust und schlug zu.

Am Freitagnachmittag gegen 18.15 Uhr stürzte ein 20-Jähriger aus Bayreuth in der Fußgängerzone von seinem Fahrrad, wobei er sich eine Platzwunde am Kinn zuzog. Ein 28 Jahre alter Passant wollte dem Mann helfen, bekam jedoch ohne Vorwarnung eine Faust von dem Gestürzten ins Gesicht. Der junge Mann war offenbar stark alkoholisiert und deswegen von seinem Drahtesel gefallen.

Die hinzugerufene Polizei versuchte händeringend den Mann zu beruhigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Daraufhin sollte ein Arzt eine Blutprobe entnehmen. Der 20-Jährige wehrte sich jedoch auch dagegen mit Schlägen und Tritten. Als er endlich unter Kontrolle war, konnte er schließlich ärztlich versorgt werden und die Blutentnahme stattfinden. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, mehrfache Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

