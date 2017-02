Betzenstein: Altersschwaches Feuerwehrauto wird abgelöst

In den nächsten drei Jahren soll das 30 Jahre alte TSF in Stierberg ausgetauscht werden — „Nicht zeitgemäß“ - vor 1 Stunde

STIERBERG - Die Feuerwehr Stierberg braucht ein neues Fahrzeug. Ein entsprechender Antrag wurde vor kurzem in der Stadtratssitzung von Betzenstein zurückgestellt, bis der Feuerwehrbedarfsplan steht. Innerhalb der nächsten drei Jahre — so der Wunsch der Stierberger Feuerwehrführung — sollte die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) über die Bühne gebracht sein.

Kommandant Stefan Sebald, sein früherer Vize Helmut Leistner und Vize-Kommandant Markus Windisch vor dem altersschwachen Fahrzeug im Feuerwehr-Gerätehaus in Hetzendorf. © Foto: Klaus Trenz



Kommandant Stefan Sebald, sein früherer Vize Helmut Leistner und Vize-Kommandant Markus Windisch vor dem altersschwachen Fahrzeug im Feuerwehr-Gerätehaus in Hetzendorf. Foto: Foto: Klaus Trenz



Fast 30 Jahre alt ist der Mercedes, der im Feuerwehrgerätehaus Hetzendorf steht. Weil der Oldtimer aus Altersschwäche die Berge nur noch mühsam hinauf schnauft, wird eher amüsiert zur Kenntnis genommen. Das eigentliche Problem für die Feuerwehr ist aber, dass in dem Fahrzeug schlicht und einfach kein Platz mehr ist, um Ausrüstungsgegenstände unterzubringen. „Wir haben nicht einmal Platz für eine Motorsäge“, sagt Vize-Kommandant Markus Windisch.

„Das Fahrzeug ist nicht mehr zeitgemäß“, bestätigt Stefan Sebald. Damit meint der Kommandant nicht nur das Auto. Auch ein Teil der Ausrüstung scheint derzeit ins Alter zu kommen. Bei gemeinsamen Übungen mit anderen Feuerwehren merken das die Stierberger, wenn andere — vor allem die Stützpunktwehr in Betzenstein — mit modernen Gerätschaften hantieren. „Die Ausrüstung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand“, stellt Sebald trocken fest.

Die Feuerwehr Stierberg ist mit rund 40 Aktiven und etwa 80 Mitgliedern keine kleine Wehr. Sie ist für acht Ortschaften im Süden von Betzenstein zuständig. Es handelt sich dabei um das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Stierberg, zu dem unter anderem auch Hetzendorf, Waiganz Eckenreuth, Klausberg und Münchs gehörten.

Aus diesem Umkreis kommen auch die Mitglieder der Feuerwehr Stierberg. Das Feuerwehrgerätehaus aus den 1960er Jahren wurde in Hetzendorf gebaut, weil dort die Gemeindeverwaltung saß und das Dorf zentral im Wirkungsbereich der Wehr liegt. Und der ist nicht klein. „Unser Einsatzgebiet erstreckt sich von der Bundesstraße B 2 im Westen bis nach Plech im Osten“, erklärt der ehemalige zweite Kommandant Helmut Leistner: „Wir sind eine leistungsstarke Wehr“.

Auch in Sachen technische Hilfeleistung. Deshalb ist man auch Teil des 11. Löschzugs des Landkreises, zusammen mit den Wehren aus Betzenstein, Plech und Ottenhof. Die Jugendfeuerwehr mit zurzeit sechs Mitgliedern ist bei Jugendleistungsmärschen stets vorne mit dabei.

Ansprüche anmelden

Die Stadt unter Druck setzen wollen die Stierberger nicht, aber schon einmal im Vorfeld des noch nicht fertigen Feuerwehrbedarfsplans ihre Ansprüche anmelden. Der ist laut Stadtrat und Kreisbrandmeister Werner Otto auf dem Weg und soll noch in diesem Jahr ausgearbeitet werden. Ein Ausschuss, so der Hinweis von Bürgermeister Claus Meyer, soll für die nächsten Jahre die Prioritäten festlegen.

Und das was notwendig sei für die acht Feuerwehren der Stadt. „Die Diskussion wird nicht einfach werden und auch schmerzhaft“, so Meyer. Für eine Gemeinde in der Größe Betzensteins sei der Aufwand, den Fahrzeugpark für acht Wehren aufrechtzuerhalten, jedenfalls „enorm“.

KLAUS TRENZ