"Betzenstein braucht ein Schwimmbad"

Deutlicher Sanierungsbedarf bei 43 Jahre alter Anlage befördert Schließungsgerüchte — "Schwarze Liste" - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Das bayerische Innenministerium hat eine Liste herausgebracht, auf der Schwimmbäder aufgelistet sind, die geschlossen werden sollen. Aber auch solche, die sanierungs- beziehungsweise stark sanierungsbedürftig sind. Auf dieser Liste steht auch das Betzensteiner Freibad.

Das Betzensteiner Freibad liegt in wunderbarer Natur und lockt Besucher auch aus dem weiteren Umland an. Eine Sanierung bräuchte es dennoch in nicht zu ferner Zukunft. © Ralf Münch



Das Betzensteiner Freibad liegt in wunderbarer Natur und lockt Besucher auch aus dem weiteren Umland an. Eine Sanierung bräuchte es dennoch in nicht zu ferner Zukunft. Foto: Ralf Münch



Zu Recht? "Naja. Es ist 43 Jahre alt. Ich würde das auch schon so sehen", sagt der Betzensteiner Bürgermeister Claus Meyer und meint: "Bei dem Alter gibt es natürlich gewissen Investitionsbedarf." Es müssten einige Sachen gemacht werden. Zwar würden jedes Jahr Fliesen ausgetauscht, die vom Frost in den Wintermonaten beschädigt werden. Und man habe vergangenes Jahr im Bereich der Pumpen nachgebessert, vorher schon die Sandfilter saniert. Alleine das habe die Stadt etwa 30.000 Euro gekostet.

Dieses Jahr wurden die Sammelumkleidekabinen neu gemacht, vor zwei Jahren die Damentoiletten und vorher auch die Damenduschen. Nächstes Jahr ist der Herrenbereich dran. 2008 wurde eine neue Rutsche eingebaut und 2010 erhielt der Sprungturm neue Geländer und bekam eine Betonsanierung. Für den Unterhalt des Bades müssen jedes Jahr 15.000 bis 20.000 Euro ausgegeben werden.

Meyer: "Das Thema Heizung wird ein großes Thema. Wir sind deswegen gerade mit einem Ingenieurbüro im Gespräch. Noch in diesem Jahr wird das im Stadtrat behandelt. Das könnte ein großer Batzen werden." Das Problem: Die Stadt Betzenstein hat betreffend des Schwimmbades ein Defizit von sehr vielen tausend Euro. "Da wird kräftig draufgezahlt. Wahrscheinlich wurde damit noch nie Gewinn gemacht", so Meyer und dann fügt er hinzu "welches Schwimmbad rentiert sich wo? Reich wird man davon nicht." Eher im Gegenteil: Es belastet den Haushalt.

In Betzenstein hat man einen Bürgerverein namens Bürger 23. Er sammelt Spenden. Etwa für Schwimmtiere oder eine Kletterwand. Spenden für die Neugestaltung der Umkleiden hat der Verein auch schon gesammelt. Was es denn kosten würde, das Bad so zu sanieren, dass es wieder tipptopp dastehen würde, sagt Meyer: "Keine Ahnung. Aber zu viel. Ein Architekt hat drei Lösungen vorgeschlagen. Entweder eine Generalsanierung, das Bad komplett zu schließen oder solange weiterzumachen, wie es geht."

Unter Anleitung des Bauhofs legen die jungen Männer und Frauen des Workcamps im Freibad außerdem eine neue Boulebahn an. © Ralf Münch



Unter Anleitung des Bauhofs legen die jungen Männer und Frauen des Workcamps im Freibad außerdem eine neue Boulebahn an. Foto: Ralf Münch



Das Bad zu schließen, ist für den Bürgermeister keine Lösung. Ist es doch nicht nur ein Ziel für Betzensteiner, sondern auch für Touristen und Tagesausflügler. Einer ist der 77-jährige Erwin Willard aus Nürnberg. Seit 40 Jahren fährt er lieber nach Betzenstein ins Bad. "Es ist unglaublich schön hier. Ich schätze das Grün. Aber nach 40 Jahren muss natürlich etwas gemacht werden", gibt auch er zu. Von den Urlaubern hat man bei der Stadt auch Feedback bekommen. Positive Aussagen wie jene, dass es von der Umgebung her eines der schönsten Bäder sei. Aber auch negative, wie die eingeschränkten Öffnungszeiten – die etwas mit den Personalkosten zu tun haben.

Die jungen Männer und Frauen des Workcamps kümmern sich mit Farben um die Verschönerung des Betons. © Ralf Münch



Die jungen Männer und Frauen des Workcamps kümmern sich mit Farben um die Verschönerung des Betons. Foto: Ralf Münch



Jugendliche eines internationalen Workcamps – Menschen aus der Türkei, Japan, Taiwan, der Ukraine und Serbien — arbeiten unter Federführung von Margit Dippold vom Stadtmarketing gerade an vier Projekten im Schwimmbad. Mit Mitarbeitern des Bauhofs wird neben dem Beachvolleyballfeld ein Boulefeld errichtet. Absturzgitter werden am Hauptgebäude errichtet und die Betonwand darunter bekommt einen neuen Anstrich. "Das Graffiti, das vorher an der Wand war, war von 2001. Drei hölzerne Liegebänke, die bereits im Bauhof stehen, werden auch aufgestellt.

"Lockere Fliesen"

Die Schwimmmeisterin in Aushilfe Karin Dippold, die mit Jugendlichen und Mitarbeitern des Bauhofs die Boulebahn baut, meint: "Manche Fliesen sind vom Chlorwasser und vom Frost locker. Die Wärmetechnik müsste modernisiert werden und auf den Wegen stehen manche Pflastersteine heraus. Das birgt Stolpergefahr. Aber ich sehe es nicht so, dass das Bad deswegen kurz vor der Schließung stünde. Dafür ist es einfach zu schön."

Einig sind sich alle, dass das Schwimmbad sanierungsbedürftig ist. Aber auch, dass es erhalten werden muss solange es geht. Meyer entschieden: "Betzenstein braucht ein Schwimmbad. Punkt."

RALF MÜNCH