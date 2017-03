Betzenstein: Der Frühling ist da

Ab heute sind die Tage wieder länger als die Nächte - vor 1 Stunde

EICHENSTRUTH - Heute beginnt der Frühling – zumindest astronomisch. Nach der meteorologischen Definition gehört der Monat März schon zum Frühling. Doch mit dem heutigen Tag sind die Tage auf der Nordhalbkugel für ein halbes Jahr wieder länger als die Nächte. Wir haben uns zum astronomischen Frühlingsbeginn mit Kurt Greißinger aus dem Betzensteiner Ortsteil Eichenstruth unterhalten, der sich seit Jahren mit dem Wetter beschäftigt.

Kurt Greißinger mit seiner Wetterstation, die normalerweise im Hausflur steht und allerhand Daten aufzeichnet. Das weiße Kästchen im Hintergrund ist der Temperaturmesser. © Luisa Degenhardt



Kurt Greißinger mit seiner Wetterstation, die normalerweise im Hausflur steht und allerhand Daten aufzeichnet. Das weiße Kästchen im Hintergrund ist der Temperaturmesser. Foto: Luisa Degenhardt



Vergangene Woche hatte Kurt Greißinger Urlaub. Wenn er die Zeit hat, dann kann er noch mehr Wettermeldungen einstellen als sonst. Manchmal halbstündig, manchmal stündlich. Seit etwa 15 Jahren betätigt er sich beim Bayerischen Rundfunk als Wettermelder. Über eine App oder per Computer speist er die Daten ein, die der BR nutzt, um auf seiner Homepage die Temperaturen für ganz Bayern zu präsentieren. Wettermelder kann jeder werden, der sich freiwillig dafür engagieren möchte.

Greißingers Leidenschaft fürs Klima entstand schon früh, schon immer hat er sich fürs Wetter interessiert. An normalen Tagen speist er zehnmal Daten für den BR ein. So kommt er auf über 3000 Meldungen pro Jahr. "Zeit kostet das schon, aber das spielt bei mir keine Rolle. Jeder hat seinen Spleen", sagt Greißinger. Um an diese Informationen heranzukommen, hat er Regen- und Windmesser sowie ein Thermometer, das auch die Luftfeuchtigkeit misst, im Garten angebracht. Seit zwei Jahren hat er auch eine Wetterstation. Die steht im Flur und empfängt alle drei Minuten Daten von den Messern im Garten. Auf dem Display werden zahlreiche Werte angezeigt: Windgeschwindigkeit, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und -druck, eine Vorhersage für die kommenden 24 Stunden, die gefühlte Temperatur.

Spürbare Veränderungen

Auch in seinem Beruf muss sich Greißinger mit dem Wetter auseinandersetzen. Er ist bei der Gemeinde Hartenstein beschäftigt und dort auch für die Kläranlage zuständig, wo er ebenfalls das Wetter aufzeichnet. Wenn er in Hartenstein ist, dann verschickt er eben die Werte, die dort gemessen werden.

Der 52-Jährige stellt schon fest, dass sich das Klima verändert. Es winde weniger, Gewitter fielen stärker aus und es gebe mehr trockene Tage. "Ich bin ein Laie, aber ich denke schon, dass das Folgen der Klimaerwärmung sind", sagt Greißinger. Wenn es weiter so trocken und der damit einhergehende Grundwasserspiegel so niedrig bleibe, "wird das langsam zum Problem". Außerdem ist Kurt Greißinger aufgefallen, dass es in letzter Zeit Monate gegeben hat, in denen es überhaupt nicht geregnet hat. "Das war in den letzten Jahren nicht der Fall", meint er.

Das Wetter in Eichenstruth aufzuzeichnen ist für ihn auch deshalb so spannend, weil es im Vergleich zu Pegnitz oder Lauf zum Beispiel Unterschiede gibt, was die Temperaturen oder den Schneefall angeht. "Der Hienberg ist bei uns eine Wetterscheide", erklärt Greißinger. Oft liege also in Eichenstruth mehr Schnee als in Pegnitz und die Bewohner des Betzensteiner Ortsteils müssen sich wärmer einpacken, weil die Temperaturen geringer sind. Doch nun ist der Frühling da – in Eichenstruth genauso wie in Pegnitz oder Lauf.

Diese Jahreszeit ist Kurt Greißinger die liebste, "wenn alles grün wird, blüht und das Leben erwacht", schwärmt er. Auch gegen Sommer und Herbst hat er nichts einzuwenden. Nur den Winter, den findet er nicht so toll.

LUISA DEGENHARDT