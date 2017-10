Betzenstein: Fest steigt vor der Straßenfreigabe

Sperrung wird erst nach Abschluss der Restarbeiten aufgehoben — Hochwasserschutz soll Flut stoppen - vor 40 Minuten

BETZENSTEIN - Am Sonntag um 14 Uhr wird der Abschluss der Arbeiten in der Höchstädter Straße und Am Badersberg gefeiert. Bürgermeister Claus Meyer hat die Bevölkerung zum Mitfeiern eingeladen. Am Kindergarten wird ein Zelt aufgestellt. Das ist offiziell das Fest zur Straßenfreigabe, obwohl die Sperrung der Höchstädter Straße auch am Sonntag noch nicht aufgehoben werden kann. Noch sind Restarbeiten zu erledigen. Die Einnahmen sind für einen sozialen Zweck.

Erneuerung der Höchstädter Straße in Betzenstein: Das Foto führt noch einmal in alte Zeiten zurück. Ältere Betzensteiner werden noch einige Personen auf dem Foto erkennen, darunter Altbürgermeister Fritz Funk, der sich unter den Konfirmanden befindet. © Karl Heinz Fietta



Die Sanierung der Höchstädter Straße erfolgte im Rahmen der Dorferneuerung. Dabei wurden nicht nur Fahrbahn und Gehsteig saniert. Da die Schmutz- und Abwasserkanäle in diesem Bereich marode waren, wurden sie neu eingebaut. Auch die kleine Ortsstraße Am Badersberg wurde dabei erneuert. Dazu kamen Hochwasserschutzmaßnahmen im Auslauf der Höchstädter Straße Richtung Norden. Mit einem Regenwasserüberlaufbecken, das verhindern soll, dass Wasser in die Höchstädter Straße schießt.

Alles ist ganz neu in der Höchstädter Straße. Grund genug für Heimatforscher Karl Heinz Fietta, das Alte in Erinnerung zu rufen. Er geht der Frage nach, wie aus der Badersgasse die Höchstädter Straße werden konnte und warum diese Straße jahrhundertelang gar nicht die Straße nach Höchststädt war.

An der sanierten Höchstädter Straße fällt am Verlauf des linksseitigen Bürgersteigs eine Engstelle auf. Der Grund für diese Verengung der Straße wird klar, wenn man den Blick auch zum Unteren Tor wendet. Die Engstelle ist die nordöstliche Ecke der Stadtmauer.

Ein Blick auf die historische Karte von Betzenstein von 1840 zeigt an dieser Stelle die Grundmauern eines halbrunden Eckturmes und in Richtung des Unteren Tores noch zwei schmale Gebäude, die heute nicht mehr vorhanden sind.

Besser zu sehen ist das schmale Wohngebäude davon vor der Stadtmauer auf dem Bild einer Konfirmation im Jahr 1954. Der Fotograf richtete dafür seine Kamera vom Unteren Tor in Richtung Badersberg.

Damals war der Weg noch nicht die Höchstädter Straße, wie heutigen Zuschnitts, sondern die enge ‚Badersgasse‘. Die Gasse erlaubte bei einer Breite von nur 2,60 Metern nur die Durchfahrt für einen landwirtschaftlichen Leiterwagen. Dies reichte, denn es war nur der Zufahrtsweg für die landwirtschaftlichen Felder: ‚Beÿ der Badersgasse‘ und ‚Beÿm Hinternthor‘.

Es war aber nicht der heutige Verkehrsweg nach Höchstädt, denn die Verlängerung dieser Gasse nach Norden endete vor dem Waldhang: ‚In der Gruh‘ und ist auf der historischen Karte nur als gestrichelte Linie, also als Fußweg, durch den Waldhang weitergeführt. Heute ist dieser Teil eine asphaltierte Straße. Wer ihn einmal zu Fuß begeht, spürt, wie steil der Weg ansteigt.

Dann wird klar, warum der Fahrweg auf der historischen Karte nach rechts ausweicht und U-förmig die steile Steigung überwindet. Nur so hatten die Kühe die Kraft, einen beladenen Leiterwagen den Berg hinaufzuziehen.

Wahrscheinlich verlief der Verkehrsweg mit einer geringeren Steigung nach Höchstädt für viele Jahrhunderte durch das Hintere Tor über die Windmühle. Deshalb ist für das Hintere Tor neben Pfarrtor auch die Bezeichnung Höchstädter Tor überliefert. Der Verkehrsrichtung entsprechend wird das Untere Tor auch als das Bayreuther Tor bezeichnet.

Im Süden führte der Weg aus der Stadt durch das heute nicht mehr und auch schon 1840 nicht mehr vorhandene Nürnberger Tor hinaus. Auf dem Torbogen des Hinteren Tores: die Jahreszahl 1628. Es fällt auf, dass es mit zwei Stockwerken höher als das Bayreuther Tor ist. Es muss also eine Notwendigkeit dafür gegeben haben, ein so großes Tor-Gebäude zu errichten. Dies ist nur mit dem damals hohen Verkehrsaufkommen zur Windmühle und nach Höchstädt zu erklären. Erst mit Abriss des schmalen Wohngebäudes und der schmalen Scheune der ‚Hoasa Babett‘ wurde die Badersgasse verbreitert und zur Höchstädter Straße.

KLAUS TRENZ UND KARL HEINZ FIETTA