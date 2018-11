Betzenstein: Fußtheater-Auftritte für ugandische Kinder

Die in Illafeld lebende Schauspielerin und Regisseurin Anne Klinge hat in Afrika ein Hilfsprojekt gegründet - vor 53 Minuten

BETZENSTEIN - Anne Klinge aus Illafeld (Stadt Betzenstein) ist auf dem ganzen Planeten zu Hause. Als eine von zwei Frauen weltweit, die kurioses Fußtheater machen, war sie unter anderem schon Gast im berühmten Opernhaus im australischen Sydney bei einem Comedy-Festival, in Japan und Peru, auf der Bühne und im Fernsehen. Und wenn sie gerade mal keinen internationalen Auftritt hat, dann bereist sie eben die fränkische Provinz.

Anne Klinges neuer Verein ChildCare.Initiative baut derzeit in Uganda ein Waisenhaus. Eine Schule und andere Projekte sollen folgen, für die Klinge hierzulande Geld mit Benefizauftritten sammelt. © Lydia Mirembe



Ihr You-Tube-Video bei "Britains Got Talent" 2016 wurde 40 Millionen Mal geklickt. Das Zählen hat sie aufgegeben. Ihre Popularität nutzt die 46-jährige Mutter von zwei Kindern für ein Entwicklungshilfeprojekt – in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Pegnitz, wo sie am kommenden Freitag, 30. November, 19 Uhr, bei einer Benefiz-Veranstaltung auftritt.

Es geht um Bau und Betrieb eines Waisenhauses in Uganda. Über soziale Netzwerke ist Klinge 2017 auf Lydia Mirembe gestoßen, die in Ugandas Hauptstadt Kampala versucht, 25 Waisenkinder mit bescheidenen Mitteln über die Runden zu bringen. Den Hilferuf hat Klinge nicht überhört und sich privat dafür engagiert – mit eigenen Mitteln und Eintrittsgeldern aus Benefizveranstaltungen. Über Mirbembes Waisenkindern schwebt, so Klinge, ein Damoklesschwert. Mirembe habe sich in ein Haus eingemietet, sei dort aber nicht gerne gesehen. Es könne jeden Tag passieren, dass die Kinder auf die Straße gesetzt werden.

Staatliche oder kirchliche Unterstützung gebe es nicht. Deshalb hat sich Klinge entschlossen, einen Verein zu gründen, um den Bau eines Waisenhauses auf dem Land zu finanzieren. Hilfe ist bei Mirembe schon angekommen. Die Kinder haben Schulmaterial, Kleidung und richtige Betten bekommen.

Die Schauspielerin und Regisseurin Anne Klinge. © Klaus Trenz



"Die haben vorher auf dem Fußboden geschlafen", sagt Klinge. 600 Euro hätten ausgereicht, um Betten und Matratzen zu besorgen. 400 Euro seien nötig gewesen, um den Kindern eigene Schuhe zukommen zu lassen. Mittlerweile sind rund 10 000 Euro zusammengekommen. Man konnte ein Grundstück kaufen und mit dem Bau des Waisenhauses beginnen. Etwa 40 000 Euro seien aber nötig.

Danach ist es wichtig, dass der Betrieb des Waisenhauses finanziert wird. Dass Klinge das nicht alleine schafft, sei ihr bald bewusst geworden. Vor einem halben Jahr wurde der Verein ChildCare.Initiaitve ins Leben gerufen, der auch vom Gymnasium Pegnitz unterstützt wurde.

Sieben Mitglieder hat der Verein. "Er ist so klein, dass es nahezu keine Bürokratie oder Verwaltungskosten gibt", sagt Klinge. Seine Wirkung soll umso größer sein. Mit Spenden und eigenem Engagement will die Fußtheaterkünstlerin den Waisenkindern nicht nur ein sicheres Zuhause ermöglichen, sondern auch Schul- und Berufsbildung. Über das Ankommen der Spenden kann sich Klinge nur anhand von ständigem Kontakt zu Mirembe und Fotos überzeugen, hat aber keinen Zweifel, dass die Hilfe direkt ankommt. "Das ist absolut wasserdicht", sagt sie.

Strahlende (Waisen-)Kinderaugen sind für Anne Klinge der schönste Lohn ihres ehrenamtlichen Engagements für Afrika. Rechts Lydia Mirembe. © CCI



Im Januar soll dennoch ein Vereinsmitglied nach Uganda fliegen und sich selbst ein Bild vor Ort machen. Dorthin zu reisen, hat Anne Klinge schon ins Auge gefasst, schreckt aber noch vor den Reisekosten zurück, die sie lieber in die Kinder und das Waisenhaus investiert. Geplant ist eine eigene Schule, die auch für andere Kinder offen sein soll.

Langfristiges Ziel von ChildCare ist es, Waisenkinder auch in anderen Regionen zu unterstützen und ihnen ein Zuhause und Bildung zu geben. Mit Sponsoren und Patenschaften. "Man kann mit Wenigem so viel helfen." Das Gymnasium Pegnitz, wo ihre beiden Kinder zur Schule gehen, ist auf ihrer Seite.

Bei der Vorstellung am Freitag in der Aula des Gymnasiums zeigt Klinge "Der Fußmord und andere Liebesdramen". Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf (bei Schreibwaren Wöckel-Löhr) und an der Abendkasse zwölf Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder, das Geld geht an den Verein ChildCare. "Es gibt Leute, die sagen, dass das nur Tropfen auf den heißen Stein sind", so Klinge, "aber viele Tropfen füllen einen Krug."

Verein ChildCare.Initiative, Kontakt: Anne Klinge, Illafeld 15, 91282 Betzenstein. E-Mail: info@child-care-initiative.de. Telefon: (01 79) 59 325 78. Spenden: ChildCare, IBAN DE54 7635 1040 0020 6512 61, SpaKa Forchheim.

KLAUS TRENZ