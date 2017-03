Betzenstein: "Kläranlage wird eine große Nummer"

Verwaltungsgemeinschaft investiert 350.000 Euro in gemeinsames Projekt — Postfiliale bleibt - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Betzenstein/Plech wird in diesem Jahr deutlich mehr investieren als 2016. Was vor allem an der gemeinsamen Kläranlage liegt. 350.000 Euro sind im Haushalt, der am Donnerstag verabschiedet wurde, vorgesehen. Alleine 170.000 Euro wird der Umbau des Schönungsteichs und der Einbau einer Turbine zur Stromerzeugung der Stadt Betzenstein und der Marktgemeinde Plech kosten. Das soll nach derzeitigen Plänen über eine separate Umlage finanziert werden.

Die Verwaltungsgemeinschaft Plech nimmt in diesem Jahr 350.000 Euro in die Hand, um die gemeinsame Kläranlage auf einen modernen Stand zu bringen. © Klaus Trenz



"Der Haushalt entwickelt sich stetig nach oben", sagte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer. Der Gesamthaushalt steigt von rund 1,3 auf knapp über 1,6 Millionen Euro. Auch für den Verwaltungshaushalt braucht man mehr Geld. Er steigt von knapp 1,1 auf 1,22 Millionen Euro an. Das liegt vor allem an gestiegenen Personalkosten. Die Umlage erhöht sich damit auf 726.000 Euro. Das sind 66.000 Euro mehr als im Vorjahr, die der Verwaltungshaushalt und der Schulbereich benötigen.

"Wir können auf eine solide Haushaltspolitik aufbauen", betonte Meyer. Die Kassenlage sei geordnet, man habe keine Kassenkredite aufnehmen müssen und mit der Rücklage könnten die allgemeinen Investitionen teilfinanziert werden. Auch für unvorhergesehene Maßnahmen seien mit der Rücklage noch ausreichende Mittel vorhanden. Die Verwaltungsgemeinschaft sei zudem – wie schon in den Jahren zuvor – schuldenfrei.

Der Umbau des Schönungsteichs erfolgt nicht nur im Zuge des Einbaus der Turbine. Die Kläranlage ist alt und soll nach und nach soweit verbessert werden, um auch weiterhin die wasserrechtliche Genehmigung zu bekommen, Abwässer einleiten zu können. "Das Thema Kläranlage und Abwasserbeseitigung wird noch eine große Nummer für uns", so Meyer. Auch der Geschäftsleitende Beamte, Roland Leuchner weist ausdrücklich darauf hin, "dass zum Erhalt der Betriebsfähigkeit der Kläranlage künftig höhere Beträge erforderlich werden können". Für die Idee der Stromerzeugung bekommt man 30.000 Euro Innovationspreisgeld. Die Investitionen im Abwasserbereich und der Stromerzeugung werden durch eine gesonderte Umlage finanziert. Die Einstellung eines dritten Klärwärters erhöht die Kosten um 51.000 Euro bis zum Ausscheiden eines seiner Kollegen.

Für die 125 Schüler in den beiden Grundschulen in Plech und Betzenstein wendet die VG 2080 Euro pro Kind – insgesamt 260 000 Euro – auf. Hinzu kommt der Unterhalt für die Schulhäuser. Die Investitionen für die Schulen nehmen sich dagegen bescheiden aus. Vom Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 Euro für Mobiliar oder Computer brauchte man lediglich knapp ein Drittel.

Sparsamer Schulleiter

"Was nicht sein muss, brauchen wir auch nicht", meinte Schulleiter Andreas Huber, dem VG-Rätin Matina Kohler Sparsamkeit attestierte. Die Nachmittagsbetreuung im Schulhaus Betzenstein arbeitet nahezu kostendeckend.

Die kleine Post im Rathaus Betzenstein beziehungsweise im VG-Gebäude beschert der VG ein Defizit von 12 500 Euro, vor allem durch höhere Personalkosten. Man hat die beiden Geringverdiener nun tariflich beschäftigt, weil sie auch für Arbeiten in der Verwaltung herangezogen werden.

Das wirkt sich auch kostensteigernd auf das Betriebsergebnis der Postfiliale aus. Was die VG-Räte nicht daran hindert, an der Postelle festzuhalten und den Bürgern diese Dienstleistung weiter anzubieten.

KLAUS TRENZ