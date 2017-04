Betzenstein: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Autofahrer kann sich in letzter Sekunde aus brennendem Wagen retten - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Lebensbedrohliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem schlimmen Unfall an der Kreisgrenze Nürnberger und Bayreuther Land erlitten.

Schrecklicher Unfall: Das demolierte Motorrad. Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Im Hintergrund das ausgebrannte Auto, das der Fahrer in letzter Sekunde verlassen konnte. © NEWS5 / Bauer

Schrecklicher Unfall: Das demolierte Motorrad. Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Im Hintergrund das ausgebrannte Auto, das der Fahrer in letzter Sekunde verlassen konnte.

Ein Audi-Fahrer war von Ittling in Richtung Hetzendorf unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, der auf der Kreisstraße von Simmelsdorf nach Spies fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei das Bike weggeschleudert wurde und sein Fahrer in einem Feld landete.

Das Auto fing durch die Wucht des Aufpralls Feuer. Im letzten Moment gelang es dem Fahrer, sich zu befreien und rauszuklettern, ehe der Fahrgastraum von den Flammen erfasst wurde.

Ein Ersthelfer, der das Unglück beobachtet hatte, eilte sofort mit einem Feuerlöschspray zur Unfallstelle und versuchte die Flammen einzudämmen, was ihm jedoch aufgrund der Ausbreitung des Brandes kaum noch gelang. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.

Bilderstrecke zum Thema

Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße LAU1 in Richtung Spies, als er von einem Audi im Kreuzungsbereich gerammt wurde. Der Audi-Fahrer war auf der Kreisstraße LAU2 von Ittling in Richtung Hetzendorf unterwegs und hatte den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der Biker erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der Autofahrer konnte sich aus dem brennenden Wrack retten.