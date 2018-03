Betzenstein: Pilger können im Bettenlager nächtigen

BETZENSTEIN - Ein Teilstück des Jakobsweg von Hof nach Nürnberg existiert in Betzenstein zwar schon seit 2008, aber nun ist das mehr oder weniger offiziell.

Bei der Einweihung der Pilgertafeln (von links): die Vorsitzende des Heimatvereins Betzenstein, Christa Plischka, Pilgerbegleiter Rudi Vizethum, Bürgermeister Claus Meyer, Pfarrer Ulrich Böhm und Wanderwart Richard Otto. © Klaus Trenz



Der Heimatverein Betzenstein, Bürgermeister Claus Meyer und Pfarrer Ulrich Böhm weihten eine große Infotafel an der Pfarrkirche in Betzenstein ein. Später erfolgte das Gleiche sowie beim Gasthof Fischer in Stierberg. Die Tafeln signalisieren dem Jakobspilger, dass sie in den beiden Ortschaften Unterkunftsmöglichkeiten sowie Stempel in ihren Pilgerpässen bekommen.

Vor zehn Jahren hatte der Wegewart der Ortsgruppe des Fränkischen Schweiz Vereins, Richard Otto, die durchgehende Markierung des Wege mit den Muschelzeichen, die den Jakobsweg kennzeichnen, abgeschlossen. Ein Jahr später fand dann die Einweihung des Wegs im Rahmen einer ökumenischen Andacht in Marktschorgast statt. Doch es fehlten noch Unterkünfte für die Pilger.

Unter der Regie vom Initiator des Wegs von Hof nach Nürnberg, so erzählte Otto bei der Einweihung, habe man sich bei jährlichen Koordinationsgesprächen mit dem Initiator des Wegabschnitts, Pfarrer Michael Thein aus Bayreuth, getroffen. Die ursprüngliche Idee, eine Unterkunft im evangelischen Gemeindehaus einzurichten, habe man nicht realisieren können, so Otto. Jetzt könne man den Pilgern Unterkünfte in der Windmühle in Betzenstein und vor allem im Bettenlager im Landgasthof Fischer in Stierberg anbieten. Mit der von Firmen gesponserten und rund 1000 Euro teuren Infotafel "können wir das Projekt Jakobsweg als vollendet bezeichnen", so Otto.

Rudi Vizethum aus Betzenstein wird den Pilgern bei Bedarf als zur Seite stehen. Der Chef des gleichnamigen Autohauses ist selbst leidenschaftlicher Pilger, wie er bei der Einweihung verriet. Mehr noch: Er hat sich als Pilgerbegleiter der evangelischen Landeskirche qualifiziert, war auf dem spanischen Jakobsweg fünf Wochen lang alleine unterwegs, hat danach die fränkischen Jakobswege erwandert, und kennt entsprechenden Routen in Italien, Frankreich und der Schweiz. "Ich freue mich, dass ein Jakobsweg vor meiner Haustüre entstanden ist", so Vizethum.

Pfarrer Ulrich Böhm weihte die Infotafel ein. Grußworte gab es von der Vorsitzenden des Heimatvereins, Christa Plischka, und von Bürgermeister Claus Meyer. Danach machten sich rund 20 Betzensteiner auf den Weg nach Stierberg, wo die Tafel von Pfarrer Michael Thein eingeweiht wurde.

Stierberg entwickle sich mehr und mehr zum Etappenziel für die Pilger, so der Hinweis von Otto. Vizethum gab auf der kurzen Wanderung spirituelle Impulse, wie es in der Pilgersprache heißt. Wer wollte, konnte die Jakobswegetappe nach Hiltpoltstein beziehungsweise Gräfenberg fortsetzen.

Der Jakobsweg ist in den Bestand des Fränkische-Schweiz-Vereins aufgenommen und damit auch im Heimatverein Betzenstein fest integriert. Er werde deshalb laufend gepflegt, so Otto.

