Betzenstein: Protest gegen "Rumpfhalle"

Neubaupläne für 3,2 Millionen werden scharf kritisiert: Entwurf ist für viele Anwendungen viel zu klein

BETZENSTEIN - "Keine halben Sachen! Millionengrab! Rumpfhalle!" So schimpfen Schüler der Grundschule Betzenstein, ein großer Teil der Elternschaft, Teile des Elternbeirats und nicht zuletzt Schulleiter Helmut Bencker, der sich zu Wort meldet. Es geht um den geplanten Abriss der Turnhalle und deren Neubau. Man möchte den Stadtrat dazu bewegen, seine Entscheidung zu überdenken.

Gegen die Neubaupläne der Stadt Betzenstein zum Ersatz der alten Schulturnhalle regt sich massiver Widerstand. Es wird beürchtet, dass ein für vernünftige Nutzung viel zu kleines „Millionengrab“ entsteht. Foto: Klaus Trenz



Man könne sich schwer vorstellen, so Bencker, dass eine Gemeinde 3,2 Millionen Euro für ein Projekt ausgebe, "das keiner will und keiner braucht" und sich dafür 20 Jahre lang verschuldet. Das genau passiere gerade in Betzenstein mit dem "Projekt Rumpfhalle". Einer Halle, die lediglich 60 Prozent der Größe einer Turnhalle habe.

Es gebe überall im Bauwesen und eben auch bei Turnhallen Normgrößen. Diese lägen bei einer Einfeldhalle bei 27 mal 15 Meter, also 405 Quadratmetern. "Alles was kleiner als die Mindestgröße ist, ist de facto keine Turnhalle, sondern ein Gymnastikraum".

Die Schule habe schon 50 Jahre darunter gelitten, dass man mit 180 Quadratmetern – die jetzige Halle ist 18 mal zehn Meter groß – nur einen Gymnastikraum gebaut habe. Es sei "befremdlich", dass man weitere 50 Jahre diesen Zustand aufrechterhalten wolle, auch wenn laut aktueller Planung "dieses Millionengrab" mit rund 17 mal 15 Metern klar größer ausfallen soll als der jetzige Raum. Es bleibe ein "Torso, der für den Schul- und Sportbetrieb letztlich ungeeignet ist".

Bencker nennt Beispiele: Es sei ein Rundlauf zum Aufwärmen kaum möglich, für Gerätebahnen sei nicht genügend Platz, Vereinsturniere könnten nie in Betzenstein stattfinden, ein kleiner Raum blockiere Gruppen und für viele Sportarten sei die Halle definitiv zu klein. Betzenstein sei für den Sport nicht attraktiv. "Wenn eine ordentliche Halle da ist, werden auch die jungen Leute wieder kommen", ist Bencker überzeugt: "Wer will denn schon in einem Raum trainieren, der zu klein ist?"

Bencker geht noch weiter: Für ihn ist eine ausreichend große Turnhalle auch Teil einer Gemeindeentwicklung, die nach vorne gerichtet ist, ein Faktor, um jungen Familien die Ansiedlung in Betzenstein schmackhaft zu machen: "Wer sich heraussuchen kann, in welcher Gemeinde er mit seiner Familie ziehen kann, wird sich mit Sicherheit eine Ortschaft suchen, in der eine gute schulische Infrastruktur vorhanden ist." Mit einer "Rumpfhalle" sei das nicht gegeben. "Definitiv falsch" sei das Argument des Stadtrats, dass auf dem Schulgelände kein Platz für eine Normalturnhalle sei.

Lege man nur 800 000 Euro auf die 3,2 Millionen drauf, habe man 40 Prozent mehr Platz und "eine ordentliche Turnhalle. Es sei klar, dass ein Sporthallenbau eine finanzielle Belastung ist. "Aber dann sollte sie sich wirklich lohnen, alles andere ist rausgeschmissenes Geld."

Für nur 800 000 Euro mehr bekomme man 50 Jahre lang genügend Raum für Sportunterricht, ganzjähriges Vereinstraining, Sportturniere, Raum für Versammlungen, Feste und Theater und Schulversammlungen. "Es ist eine zukunftsweisende Investition, die einen wichtigen Impuls für die Gemeindeentwicklung mit Wachstum, Gewerbe- und Wohnansiedlung für die nächsten 50 Jahre darstellt."

Einstimmig beschlossen

Im März dieses Jahres beschloss der Stadtrat von Betzenstein einstimmig den Neubau einer Turnhalle mit ähnlichen Ausmaßen wie die alte: 18 mal zwölf Meter. Man behielt sich aber die Option offen, sie um maximal zwei Meter in der Breite größer zu machen, wenn es das Gelände hergebe. Auf bis zu 2,63 Millionen Euro Baukosten lagen die Planungen. Wobei man von einem Baukostenindex von 2016 ausging. Man rechnete mit höheren Kosten bis und während der Bauphase aufgrund der Entwicklung "im Preisgefüge der Baubranche", so Bürgermeister Claus Meyer. Auch wenn man mit einer, so die Verwaltung, "relativ sicheren" staatlichen Förderung von etwa 550 000 Euro rechnen kann, verbleiben über zwei Millionen Euro an Eigenmitteln für die Stadt. Die seien nur über eine neue Darlehensaufnahme herzubekommen.

Eine größere Halle würde bis zu 3,5 Millionen Euro kosten. Darüber hinaus gäbe es wohl Platzprobleme bei Bushaltestelle, Buswendeschleife, Zufahrt- und Umfahrt zur Schule. Unter dem Strich entschied man sich für eine kleine Halle im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung. Auch befürchtete man, dass eine größere Halle nicht förderfähig sei.

