Betzenstein verabschiedet Haushalt ohne neue Kredite

Turnhallen-Sanierung für 150.000 Euro — Weidenseeser Kanalnetz wird teuer - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Ohne Neuverschuldung kommt die Stadt dieses Jahr aus, wie schon im Vorjahr. So sollen die notwendigen Investitionen finanziert werden. Knapp 1,1 Millionen Euro kann man den Rücklagen entnehmen, die sich vor allem wegen nicht durchgeführter Projekte 2016 angesammelt haben. Insgesamt will man rund 2,85 Millionen investieren.

Der Brauereigasthof Wagner in Betzenstein. Das Gebäude (rechts) soll abgerissen werden. © Foto: Klaus Trenz



Der Brauereigasthof Wagner in Betzenstein. Das Gebäude (rechts) soll abgerissen werden. Foto: Foto: Klaus Trenz



Bedingt durch einen leichte erhöhten Einkommensteueranteil, aber auch durch gleichbleibende Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuereinnahmen können 614.000 Euro erwirtschaftet werden. Zieht man die Schuldentilgungen ab, verbleibe ein freie Finanzspanne von etwa 300.000 Euro, erklärte Bürgermeister Claus Meyer.

Der Haushaltsplan enthalte "keine großen Überraschungen". Man werde versuchen, die geplanten Investitionen in diesem Jahr zu tätigen. Allerdings werde sich zeigen, "ob wir alles 2017 verwirklichen können". Vieles sei schon auf den Weg gebracht.

Ausgaben: Sie steigen im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent, eine Steigerung der Verwaltungskosten ist vor allem durch höhere Löhne bedingt. Einen wesnentlichen Anteil haben die Kindertagesstätten und die Grundschule. Den Betrieb des Kindergartens Riegelstein und des kirchlichen Kindergartens in Betzenstein lässt man sich 234.000 Euro kosten.

Die laufenden Unterhaltskosten für die Grundschule werden zwar von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Betzenstein-Plech getragen, aber eben von der Stadt über die VG-Umlage mitfinanziert. So wendet man für die Grundschule rund 85.000 Euro auf. 3000 Euro mehr beträgt die Schulverbandsumlage an Pegnitz für die Mittelschüler. Das Freibad verursacht wohl ein Defizit von 86 000 Euro. Auch der Tourismus verursacht Ausgaben. Fast 4500 Euro werden vor allem der Betrieb des Maasenhauses und die Tourismuswerbung kosten.

Grundschule und Turnhalle: Die Heizung der Grundschule muss erneuert werden. Insgesamt 150.000 Euro will man dafür in den nächsten zwei Jahren investieren. Dazu ein neues Brandschutzkonzept, das in den nächsten zwei Jahren mit rund 200.000 Euro veranschlagt ist.

Eingeplan sind Zuschüssen in Höhe von rund 50 Prozent. Für die sanierungsbedürftige Turnhalle in direkter Nachbarschaft werden heuer nur 44.000 Euro aufgewendet. Aber in den nächsten beiden Jahren sollen laut Investitionsplan 2,7 Millionen Euro in den Erhalt der Turnhalle fließen, bei zu erwartenden Zuschüssen von einer halben Million Euro. "Es ist uns für 2019 und 2020 eine Förderung in Aussicht gestellt worden". so Meyer bei er Haushaltssitzung. Meyer stellte heraus, dass die Turnhalle nicht nur dem Sportunterricht dient: "Sie ist die ganze Woche über belegt." Von Vereinen und für Veranstaltungen.

Abwasserbeseitigung: Eine neue Pumpe für das Pumpwerk in Hüll, die Kosten für das Kanalkataster und das Verlegen von Hausanschlüssen belasten den Haushalt mit rund 120.000 Euro. 50.000 Euro sind heuer im Haushalt für die Kanalisation veranschlagt — für die Befahrung der Kanäle.

Mit rund zwei Millionen Euro Kosten rechnet man für die kommenden Jahre bei der Sanierung das Weidenseeser Kanalnetzes und den Anschluss an eine zentrale Kläranlage. Die Teichkläranlage hat die wasserrechtliche Genehmigung zur Ableitung von Abwässern nur noch bis 2020.

"Das wird für die Weidenseeser nicht ohne Beiträge gehen", sagte Meyer. Eine halbe Million Euro soll dabei nach Schätzung der Verwaltung eingenommen werden. Zuschüsse: voraussichtlich nur 285 000 Euro. "Das wird für uns eine Riesennummer." Diese klappe nur mit Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Innenstadt: Nachdem der Stadtrat Mitte vergangenen Jahres einen Bebauungsplan für das Areal rund um den ehemaligen Brauereigasthof Wagner aufgestellt hat, soll dort in diesem Jahr etwas geschehen.

Für den Abriss von ungenutzten, alten Gebäuden, die sich im städtischen Besitz befinden, wurden 250 000 Euro eingeplant. Allerdings erhofft man sich eine Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung in Höhe von 60 Prozent. Noch nicht geklärt ist, was mit der Branduine "Zeiserla" in direkter Nachbarschaft des Gasthofs Wagner geschieht, weil in Privatbesitz. Meyer hofft auf eine baldige Lösung.

KLAUS TRENZ