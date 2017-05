Betzensteiner im Chor mit rund 8000 Bläsern

Posaunisten waren in Wittenberg mit ihren Instrumenten dabei — Dirigent gab den Einsatz über Leinwand - 29.05.2017 19:33 Uhr

BETZENSTEIN/WITTENBERG - Es war schon ein besonderes Erlebnis, gemeinsam mit 8000 Bläsern in Wittenberg auf den Elbwiesen im großen Chor ein gemeinsames Lied anzustimmen. Auf Leinwänden wurde der Dirigent übertragen, damit die einzelnen Chöre den richtigen Einsatz fanden. Mitglieder des Betzensteiner Posaunenchores waren hautnah dabei.

Dieses Bild geht sicherlich in die Vereinschronik des Betzensteiner Posaunenchors ein: Mit Auerbacher „Verstärkung“ waren sie unter den 8000 Bläsern, die beim zentralen Gottesdienst des evangelischen Reformationsfestes auf den Wittenberger Elbwiesen beim Gemeinschaftschor mitwirkten. © Foto: privat



Tobias Deinlein (27) hat im Jahr 1999 als Jungbläser im Posaunenchor Betzenstein angefangen. Er spielt Zugposaune. Seit rund zweieinhalb Jahren ist er im Chor stellvertretender Leiter. Zehn Bläsern sind am Freitag in die Lutherstadt Wittenberg gefahren, neun vom Posaunenchor Betzenstein und eine Bläserin vom Posaunenchor Auerbach. "Wir übernachteten auf dem Hotelschiff Junker Jörg. Das war Martin Luthers Name, als er auf der Wartburg war", schreibt Deinlein seine Erlebnisse über die zentrale Reformationsfeier in Wittenberg für die NN nieder.

"Freitag und Samstag schauten wir uns die Stadt in Wittenberg an, wo zurzeit auch die Weltausstellung Reformation stattfindet", so Deinlein. Auf ihrem Hotelschiff fühlten sich die Betzensteiner sichtlich wohl. "Da das Personal der Junker Jörg einen tollen Service bot und um uns natürlich auf den Höhepunkt des Wochenendes, den Gottesdienst am Sonntag einzustimmen, haben wir am Samstagabend noch ein kleines Ständchen gespielt."

Sonntagmorgen wurde für die Gäste aus Bayern sogar die Frühstückszeit nach vorne gelegt, damit die Chormitglieder rechtzeitig am Festgelände an den Elbwiesen sein konnten. Aufgrund der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen wurden Zufahrtswege gesperrt. Die Chormitglieder mussten gut eine Stunde Fußweg auf sich nehmen. Die Taschenkontrollen verliefen reibungslos ohne große Warteschlangen. "Auf der Festwiese suchten wir uns auf der für die Posaunenbläser aufgebauten Tribüne einen Sitzplatz und bauten unsere Notenständer auf. Um 9 Uhr begann die Probe. Bis zum Gottesdienstbeginn um 12 Uhr strömten jedoch zunehmend Menschen auf den Bereich vor der Bühne."

Landesposaunenwart Frank Plewka leitete den rund 8000 Personen starken Chor. Jeder Bläser konnte die Dirgierbewegungen auf großen Leinwänden gut erkennen. "Ob jedoch wirklich alles so gut zusammen klingt, kann man von seiner eigenen Position gar nicht richtig beurteilen, da sitzen die Bläser einfach zu weit auseinander. Den Gesamtklang konnten wir Bläser eigentlich erst in der Fernsehaufnahme anhören, die ich mir gleich Montagfrüh in Ausschnitten angesehen habe." Deinlein: "Und die Verpflegung war bestens. Es gab kostenlos Wasser und Butterbrezen."

