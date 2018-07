Betzensteiner "Zeiserla": Abriss der Brandruine startet

BETZENSTEIN - Der "Zeiserla"-Brandruine und den Nebengebäuden des ehemaligen Brauereigasthofs Wagner geht es nun an den Kragen. Die Abbrucharbeiten laufen an.

Werner Schmidt von der Stadtverwaltung Betzenstein, Planer Simon Pedall, Bürgermeister Claus Meyer und Abbruchunternehmer Eginolf Reuther (von links) gehen noch einmal die Vorgehensweise des Abrisses durch. © Klaus Trenz



Seit Montag ist eine Abbruchfirma aus Wallenfels damit beschäftigt, die Gebäude zu entrümpeln und zu entkernen. Danach rücken die Bagger zum Abriss an. Bis spätestens Mitte September sollen die Arbeiten erledigt sein.

Zunächst wird einmal sortiert und sozusagen eine Mülltrennung vorgenommen: Zum Beispiel Holz, Glas, Dachpappe oder Mineralwolle müssen getrennt entsorgt werden. In den Bauschutt dürfen nur mineralische Materialien, wie Mauerwerk, Ziegel, Fliesen oder Keramikteile.

Die Liste, was nicht rein darf, ist wesentlich länger, als die Liste, was als Bauschutt entsorgt werden kann. Gesetzlich streng geregelt ist unter anderem auch, was Baumischabfälle sein dürfen oder wie Altholz zu behandeln ist.

Ein besonderes Augenmerk wird auch auf eventuell vorhandene Schadstoffe gelegt. Dazu ist Planer und Bauüberwacher Simon Pedall mindestens einmal pro Woche vor Ort. Viele Schadstoffe hat er in den Nebengebäuden des Brauereigasthofs nicht gefunden. In der Fachsprache heißt das: Es ist "wenig zu dekontaminieren". Ein bisschen Asbest sei aufgetaucht, erklärt er. Und im alten Kühlraum fand er Teerkorkisolierungen - ein unappetitliches Material, das früher wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig benutzt wurde. Heute allerdings nicht mehr: Das Material ist giftig und umweltschädlich und vor allem die Arbeiter der Abrissfirma müssen vor einem Cocktail an krebserregenden Stoffen geschützt werden.

Ansonsten kann die Firma zügig arbeiten. Wenn die ersten Gebäudeteile ausgeräumt sind, soll dort mit dem Abriss schon begonnen werden, während parallel dazu andere Gebäudeteile dafür vorbereitet werden.

Ganz so einfach geht es in der Nähe der denkmalgeschützten alten Stadtmauer nicht. "Wir müssen aufpassen und prüfen, was alt und was neu ist", sagt Pedall. Die Stadtmauer darf genau genommen keinen Kratzer abbekommen.

Heikle Materialien

Noch schwieriger wird es dann, wenn das ehemalige Lokal "Zeiserla" dran ist. Dann kommt Brandschutt heraus - und der kann giftige Stoffe enthalten, die beim Verbrennen von Asbest, alter Glas- oder Steinwolle, PVC, Kunststoffen allgemein oder auch beim Abbrennen von mit Lacken behandeltem Holz entstehen. Somit muss der Brandschutt gesondert entsorgt werden, wenn sich herausstellt, dass er belastet ist.

Das kann Pedall noch nicht mit letzter Sicherheit sagen, da er die einsturzgefährdete Brandruine nicht betreten durfte. Hier wird dann "aus liegender Substanz" auf toxische Rückstände geprüft werden müssen, sprich: Zunächst wird abgerissen und dann untersucht. "Ich darf keine Gefahr für die Arbeiter entstehen lassen", sagt Pedall.

Kosten sogar geringer

Die Kosten für den Abriss des "Zeiserla" und der Wagner-Nebengebäude werden auf 350.000 Euro veranschlagt. Ursprünglich rechnete der Stadtrat sogar mit einer halben Million Euro, die die Beseitigung der Gebäude verschlingen sollte.

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) beteiligt sich an den Gesamtkosten mit einem Zuschuss in Höhe von 60 Prozent. Verbleiben also bei der Stadt 210.000 Euro, wenn es keine Kostenüberschreitung gibt. Ein Investor für die nach dem Abbruch entstandene Brache mitten in der Stadt ist bereits gefunden. Der Betreiber des Schlosshotels und der Betzenstube wird das Gelände kaufen. Er will dort bauen. "Wir müssen ein sauberes Planum (eingeebnete Fläche, Anm. d. Red.) für die Nachfolgenutzung herstellen", sagt Planer Simon Pedall.

