Betzensteinerin ist Deutsche Meisterin

Lisa Wirth holt Titel im Berglauf mit Mannschaft — Vater und Schwester auch im Einsatz - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Während Babinja Wirth, Juniorin des TSV Ebermannstadt, ihre derzeitige Form bei der Sparkassen-Gala in Regensburg testete, war ein Teil der Familie bei der Deutschen Meisterschaft im Berglauf erfolgreich. Lisa Wirth holte mit ihrer Mannschaft des LAC Quelle Fürth sogar den Titel.

Lisa Wirth (Zweite von links) hat sich gemeinsam mit ihren Teamkollegen vom LAC Quelle Fürth den Deutschen Meistertitel im Berglauf geholt. Foto: privat



Mit dem Gewinn ihres 1500-Meter-Laufes in persönlicher Bestzeit von 4:35,86 Minuten ist Babinja Wirth für die Deutsche Meisterschaft (DM) über 3000-Meter-Hindernis an diesem Wochenende in Leverkusen gut gerüstet. In der Regensburger Laufnacht standen 36 Läuferinnen über 1500m in zwei Läufen an der Evolvente. Babinja Wirth hatte sich zwar eine Einteilung in den stärkeren zweiten Lauf gewünscht, erzielte aber letztlich mit Zuteilung und Gewinn des ersten Laufes den deutlich besseren psychologischen Effekt im Hinblick auf die Meisterschaft. So konnte sie das Rennen in der Endphase in der Spitze des Feldes zu ihren Gunsten gestalten und den Lauf mit einem starken Finish gewinnen. In der Gesamtwertung der Frauen platzierte sie sich auf Rang sieben.

Reinhard Wirth hat bekanntlich ein Faible für Bergläufe, das er auch in der Altersklasse 60 weiter ausübt. Zusammen mit seiner Tochter Lisa Wirth pflegt er diese ungewöhnliche Laufdisziplin. Beim Arber-Berglauf, zugleich Deutsche Meisterschaft, belegte er mit einem 13. Rang in 1:31,18 Stunden einen respektablen Platz. Mit seiner Begeisterung zeigte er seiner Tochter Lisa Wirth, die als Jugendliche im Hindernislauf ihre größten Erfolge erzielte, den Weg zu ihrer ersten Deutschen Meisterschaft.

Bei den Deutschen Berglaufmeisterschaften im Bayerischen Wald in Bayerisch Eisenstein waren auch einige Teilnehmerinnen der LAC Quelle Fürth am Start. Die Laufabteilung des LAC sprang auf den Wirth’schen Berglaufzug auf und meldete eine starke Damenmannschaft. Die Strecke mit einer Gesamtlänge von 12,5 Kilometern wartete mit einer Höhendifferenz von 887 Metern auf. Es wurde fast ausschließlich konstant ansteigend bis Kilometer 9,8 auf Forststraßen und Bergpfaden gelaufen. Nach einem kurzen Flachstück ging es weiter ansteigend bis zum Ziel mit einer abschließenden Treppenpassage auf den Großen Arber mit Ziel auf 1455m Höhe.

Viele stellen sich den Berglauf als Tortur vor, nicht so Lisa Wirth, der das Berglaufen viel Spaß macht. Sie hatte sogar noch einen Blick für die Schönheit der Landschaft und die Ausblicke, die sich auf dem Kurs boten. Bereits 2016 war sie bei der DM im Berglauf in der Einzelwertung Sechste. Sie überraschte nun mit Rang vier im Einzel in 1:11,35 Stunden. "Man muss sich einfach trauen, langsam los zu laufen, auch wenn es einem unsagbar schleichend vorkommt. Die Renneinteilung ist alles, am Schluss wartete ja ein 400 Meter langes Treppenstück, das aber alle Athleten gingen", sagt Lisa Wirth.

Bundestrainer feuert an

Auf dem letzten Abschnitt überholte sie noch mehrere Konkurrentinnen und sicherte sich so ihr Ergebnis. Dabei wurde sie sogar vom Bundestrainer im Berglauf, Kurt König, angefeuert. Ihm war nicht entgangen, dass Lisa Wirth und ihre Teamkollegin Gesa Bohn sämtliche deutsche Kaderathletinnen überholt hatten. Nun träumen die LAC-Damen von einer Teilnahme bei der Berglauf-WM in Premana in Italien am 30. Juli.

Die Überraschung schlechthin war jedoch der Triumph Lisa Wirths mit ihren Teamkolleginnen vom LAC Quelle Fürth. Großen Anteil daran hat die Bayerische Crosslaufmeisterin Gesa Bohn, die mit ihrem zweiten Platz hinter der mehrfachen Jugendberglaufwelt- und Europameisterin, Sarah Kistner (MTV Kronberg), eine tolle Ausgangsposition schuf. Zusammen mit der Juniorin Hannah Kadner, die den 13. Platz belegte, war das Team nicht zu schlagen.

