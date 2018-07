Betzensteinerin lief bei Deutscher Meisterschaft

Babinja Wirth trainierte neben Studium ein Jahr hart für den großen Tag - vor 2 Stunden

BETZENSTEIN - Es ist ihr großer Tag: Über 14 000 Zuschauer im Stadion, siebeneinhalb Runden auf der roten Tartanbahn, mit je fünf Hindernissen samt Wassergraben und ein streng geregelter Zeitplan warten auf Babinja Wirth aus Betzenstein. Im Hindernislauf über 3000 Meter der Damen wird sie den 19. Platz belegen — und überglücklich sein.

„Die Stimmung war Hammer.“ Babinja Wirth genoss ihre Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft im Max-Morlock-Stadion. © Sportfoto Zink / OGo



Eigentlich studiert die 23-Jährige Grundschullehramt, Hauptfach Sport und ihr Teilexamen steht unmittelbar bevor, an solchen Tagen lässt sie die Bücher aber öfter links liegen. Einen Tag vor ihrem Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in Nürnberg ist an Lernen kaum mehr zu denken. "Ich habe mir unter anderem die 3000 Meter Hindernis der Männer angeschaut, ich kenne den Sieger Martin Grau auch. Wenn ich bedenke, dass ich da morgen auch laufe – so langsam steigt schon die Spannung", so Wirth. Danach geht es mit Gehörschutz früh ins Bett.

Ausschlafen ist Wirth wichtig, vor allem wenn der Wettkampf nicht gleich in der Früh stattfindet. Dieses Mal ist Startzeit um 16:55 Uhr, also genug Zeit, um ausgiebig zu frühstücken – die Frage ist: was? "Die Essenswahl ist unglaublich schwer, ich versuche immer mit drei Stunden Abstand zu essen. Mittags natürlich auch, da dürfen es dann zum Beispiel keine Schäuferle sein. Wenn ich zwischendrin Hunger bekomme, nehme ich mir eine Banane oder einen Riegel." Diesmal gibt es Haferflocken mit Banane, Leinsamen und Hafermilch zum Frühstück, die Aufregung steigt, Wirth bekommt nichts mehr runter.

Viel Unterstützung

Zirka viereinhalb Stunden bevor sie am Start steht, fährt Babinja Wirth mit ihrer Familie nach Nürnberg zur Wettkampfstätte. Unterstützung kommt auch von ihrem Verein, dem TSV Ebermannstadt. "Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele kommen. Aber im Verein haben viele Nachwuchssportler Karten für die DM von ihren Eltern zu Weihnachten bekommen. Außerdem kommen viele Freunde vom Studium und Sport", erzählt Wirth.

Auf den Tag hat sie ein Jahr hin trainiert, mit ihrer Schwester als Coach und ihrem Team am Studienort Erlangen – fünf bis sechs Einheiten pro Woche, trotz Vollzeitstudium. In der Wettkampfwoche selbst wird es dann lockerer: Dauerläufe, schwimmen, Füße hochlegen. Die letzte harte Tempoeinheit ist eineinhalb Wochen her.

Angekommen am Stadion gilt ein strenger Zeitplan, ab jetzt wird die Betzensteinerin genauso behandelt wie die Spitzensportler, die international erfolgreich sind. Beispielsweise Gesa Felicitas Krause, die amtierende Europameisterin, die mit ihr in einem Lauf ist. "Ich schaue ihren Laufstil im Fernsehen unglaublich gerne an, hatte aber leider noch nie wirklich die Möglichkeit, mich mit ihr zu unterhalten", erzählt sie.

Zuerst muss Wirth ihre Startunterlagen abholen und sich am Stellplatz melden, jetzt ist der Start offiziell erlaubt. Anschließend ist Zeit für ein kurzes Nickerchen, Wirth hat leichte Kopfschmerzen, die sie los werden muss. Zwei Stunden vorm Wettkampf startet das Aufwärmen und damit die finale Wettkampfvorbereitung. Auf dem Platz neben dem Stadion stimmt sich Wirth mit ihrer Schwester auf den Lauf ein. Entspannt einlaufen, lockern, dehnen, Koordinationsübungen und Hürdenüberquerungen sowie Steigerungsläufe stehen auf dem Programm – aber alles in einem Tempo, dass sie nicht komplett fertig sei, so die Betzensteinerin.

Um 16:25 Uhr, 30 Minuten vor dem Start, folgt der Aufruf zum Callroom, in dem die Athleten eines Laufes aufeinandertreffen. 20 Minuten warten, nochmal die Trikots überprüfen, die Bahnnummer auf die Oberschenkel kleben. Man hört das Stadion, der Callroom ist in Nürnberg direkt unter der Haupttribüne. Wäre jetzt nicht Zeit, sich mit Gesa Felicitas Krause zu unterhalten? "Ich kann da nicht mehr sprechen, ich bin eher diejenige, die total konzentriert ist. Und zugegebenermaßen sehr nervös", sagt die 23-Jährige.

Joggen an der Nordkurve

Vom Callroom werden die Athleten schlussendlich in den Innenraum des Max-Morlock-Stadions geführt, zehn Minuten Zeit, sich mit der Bahn und den Hindernissen anzufreunden. Babinja Wirth joggt locker an der Nordkurve in der Nähe des Wassergrabens. Der ist das schwierigste Hindernis, bei dem viele stürzen – und das will sie um alles in der Welt vermeiden.

Ein Pfiff des Kampfrichters, die Teilnehmer reihen sich an der Startmarkierung auf, die Favoriten werden vorgestellt — Wirth gehört logischerweise nicht dazu. Trotzdem ist sie auf den Bildschirmen im Stadion zu sehen, vor über 14 000 Zuschauern, Startnummer vier. Die Kameramänner der Stadionregie gehen von der Bahn, kurze Pause, dann gibt der Kampfrichter das Startsignal. Die Menge jubelt, feuert an, der Moment, auf den sich die Hindernisläuferin den ganzen Tag gefreut, auf den sie ein Jahr hingearbeitet hat.

Im Lauf setzt sich Krause sofort ab, hat schnell 50 Meter zwischen sich und die Konkurrenz gebracht, am Ende werden es gute 100 Meter sein. Babinja Wirth kann da nicht mithalten, ordnet sich in der hintersten Gruppe ein und landet beim ersten Wassergraben gleich mit dem Kopf im Wasser. Während Krause mit 9:34,58 Minuten eine Saisonbestleistung aufstellt und die EM-Norm deutlich unterbietet, landet Wirth auf dem 19. Platz von 22 Starterinnen – Endzeit 11:06,47 Minuten. Die 23-Jährige wird von Krause überrundet, "da habe ich kurz überlegt, in die Kamera zu grinsen, wenn ich schon auf der Videowand bin", sagt sie nach dem Rennen augenzwinkernd.

Trotz der Platzierung ist Wirth nicht traurig, was vor allem an den Rahmenbedingungen liegt. "Also erstmal: die Stimmung war Hammer. Meine Beine waren schwer, das muss ich so akzeptieren. Ich konnte auch am Ende keinen Gang mehr hochschalten, da ging heute nichts mehr. Vor allem, weil ich den Winter ohne Trainingsplan gearbeitet und das Trainingslager über Ostern verpasst habe."

Das Spektakel ist nun vorbei. Wirth geht aus dem Innenraum, zieht sich um. Anschließend noch auslaufen und dann geht es zu den Unterstützern in die Nordkurve, den restlichen Abend im Stadion genießen. Eine Dopingprobe abgeben muss sie nicht, "das müssen nur die Bundeskaderathleten". Das ist ein Vorteil einer Teilzeit-Sportlerin. Der Nachteil des dualen Sportlerlebens: zu Hause wartet wieder das Studium und somit die Bücher für das Teilexamen. Aber: "Heute Abend feiern wir den Saisonabschluss."

ANNIKA BRAUN