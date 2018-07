Betzensteinerin startet bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik

Hürdenläuferin tritt in Nürnberg an: "Große Ehre, mit der Weltspitze in einem Lauf zu sein" - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Eigentlich steckt sie mitten in der Vorbereitungsphase für das Teilexamen ihres Grundschullehramt-Studiums. Aber am Sonntag darf Babinja Wirth eine Lernpause machen und sich mit der Weltspitze messen – beim 3000 Meter Hindernislauf der Deutschen Meisterschaft der Leichtathleten im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.

Im Regensburger Uni-Stadion sprang und lief Babinja Wirth über 3000 Meter zum bayerischen Meistertitel. Bei der Deutschen Meisterschaft ist die Betzensteinerin dagegen Außenseiterin — und freut sich, neben Spitzenathletinnen starten zu dürfen. © Foto: TSV



Es ist ihr vierter Start bei einer Deutschen Meisterschaft und ihr zweiter im Nürnberger Stadion. Bereits 2015 lief die 23-Jährige über die rote Tartanbahn, einige Erinnerungen sind noch vorhanden. "Damals war es ultra heiß, die Zeit war um die 11:12 Minuten." Die hat sie in den vier Jahren deutlich gesteigert, ihre persönliche Bestleistung liegt inzwischen bei 10:42,95 Minuten, aufgestellt bei der DM 2017 in Erfurt. Das reichte für Rang neun.

Qualifiziert hat Babinja Wirth sich dieses Jahr schon frühzeitig im Mai, als sie bei einem Wettkampf in Karlsruhe mit 10:53 Minuten die DM-Norm um zwölf Sekunden unterbot, bevor sie im Juni die Norm beim Sieg der Bayerischen Meisterschaften nochmals bestätigte. "Ich bin in Karlsruhe relativ spontan gelaufen, weil ich die Bayerische Meisterschaft nicht mit Qualifikations-Druck laufen wollte", erzählt die Betzensteinerin.

Am Sonntag, gegen 16.50 Uhr, wird es nun ernst für Wirth, die für den TSV Ebermannstadt startet, aber am Studienort Erlangen trainiert. Dann steht sie mit Spitzenathletinnen wie der amtierenden Europa- und vierfachen deutschen Meisterin Gesa Felicitas Krause an der Startlinie. "Es ist eine große Ehre, mit der Weltspitze in einem Lauf zu sein", sagt Wirth, die erst seit diesem Jahr nicht mehr Juniorin ist, sondern nur noch bei den Frauen startet.

24 Teilnehmerinnen haben sich gemeldet, das Feld sei dicht beieinander, so die Hürdenläuferin. Ihr Ziel? "Ich will mir keine Ziele setzen, die ich nicht erreichen kann. Ich will nicht stürzen und alles aus mir herausholen. Wenn die Bestzeit fällt, wäre das natürlich cool! Für mich ist es aber nicht selbstverständlich, da starten zu dürfen. Es ist ein Geschenk."

Wie die Vorbereitung auf eine Deutsche Meisterschaft aussieht und wie die Betzensteinerin ihren Start in Nürnberg erlebt hat, lesen Sie exklusiv in der Montagsausgabe.

ZDas ZDF überträgt die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik am Sonntag im TV und Livestream im Internet ab etwa 17.30 Uhr in der Sendung SPORTextra aus dem Max-Morlock-Stadion. Außerdem bietet die Internetseite leichtathletik.de einen Live-Ticker an.

ANNIKA BRAUN