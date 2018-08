Betzensteins Friedenslinde darf stehen bleiben

BETZENSTEIN - Die Friedenslinde in Betzenstein bleibt stehen. Sie fällt nicht der Säge zum Opfer. Das gab Bürgermeister Claus Meyer bei der jüngsten Stadtratssitzung bekannt.

Die Friedenslinde in Betzenstein bleibt stehen. Foto: Klaus Trenz



Noch im Frühjahr war das Schicksal der Sommerlinde, deren Alter nicht bekannt ist, ungewiss. Sie zeigte viele dürre Äste. Meyer erklärte damals, dass die Linde gefällt werden müsse, wenn die Verkehrssicherheit — sie steht direkt an der Straße und an Gehwegen — nicht mehr gewährleistet ist. Jetzt, so Meyer habe ein Fachmann „den Patienten“ ausgeschnitten und ihr „von der Statik her eine Grundsicherheit“ bescheinigt. Man müsse jetzt nur sicherstellen, dass der Baum mehr Wasser erhalte.

klt