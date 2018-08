Bewegender Abschied vom Pottensteiner Pfarrer

POTTENSTEIN - Am Sonntag fand der traditionelle Vereinsgottesdienst zur Bartholomäus-Kirchweih zum letzten Mal mit Pfarrer Thomas Thielscher statt. Die Pottensteiner Vereine nahmen dies zum Anlass, sich von dem in den Ruhestand gehenden Seelsorger zu verabschieden und ihm zu danken.

Ein Gottesdienst wurde zum Abschied von Pottensteins Pfarrer Thomas Thielscher gefeiert: Vereinssprecherin Laura Bulikewitz (li.) hielt eine Ansprache für den Geistlichen, außerdem gab es Geschenke. © Foto: Rosi Thiem



Begleitet wurde der Gottesdienst von der Trachtenkapelle Hohenmirsberg und dem Gesangverein Pottenstein. Um die aktive Gestaltung der Feier kümmerten sich der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Patrick Pospischil, Thomas Bernard und die Vereinssprecherin Laura Bulikewitz.

Der scheidende Pfarrer dankte den Vereinen: "Wenn es sie nicht geben würde, müsste man sie erfinden. Das ist mein siebter Vereinsgottesdienst hier in Pottenstein. Pflegen Sie diesen Brauch."

Über seine Tätigkeit in Pottenstein resümierte Thielscher: "Es ist alles gesagt. In sechs Jahren habe ich hier zirka 300 Mal die Sonntagsmesse gefeiert, etwa 250 Trauerfeiern, etliche Taufgottesdienste und vieles andere. Ein Pfarrer darf nicht auf Erfolg aus sein, sondern muss alles tun, was in seinen Möglichkeiten steht. Ich habe immer versucht, meine Predigten selber zu ,kochen‘ und nicht fromm etwas aus dem Internet vorzulesen. Ich habe mich immer gefragt, was sagst du? Und wie sagst du es? Manches Mal war es auch zu lang. Ich bin nicht heiliger als Sie. Es gibt viele kleine Heilige in den Gemeinden." Thielscher bedauerte, dass die Kinder nach der Kommunionsfeier vom Gottesdienst wegbleiben und ermahnte die Gläubigen im vollbesetzten Gotteshaus: "Wir brauchen Nothelfer in den Gemeinden. Helfen Sie mit, dass die Kirche lebt."

Die Fürbitten gestalteten die Vereine. Nach dem Dankgebet erinnerte Vereinssprecherin Laura Bulikewitz an die verstorbenen Vereinsmitglieder: Jürgen Büttner, Kuni Lodes, Heinrich Maier, Josef Nöttling, Johann Schmitt, Norbert Tkotz und Konrad Wiegärtner. Die Vereinskerze wurde an der Osterkerze entzündet, für jeden Verstorbenen eine weiße Rose ablegt. "Vergleichbar mit einer Rose erkennt man die Schönheit, die Lebensfreude und die Leidenschaft zum jeweiligen Verein. Wenn die Rose dann verblüht und ein geschätzter Freund von uns geht, bleibt uns die Erinnerung an die wunderschöne und einzigartige Blütezeit," sagte die 23-jährige Sprecherin der Vereine. An den scheidenden Pfarrer gewandt meinte Laura Bulikewitz: "Sie haben die Festlichkeiten der Vereine begleitet und unterstützt, neue Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht, Hochzeiten und Taufen, Kerwa und Gottesdienste mit uns gefeiert. All das zeigt, dass der örtliche Pfarrer ein ganz großer Bestandteil des Vereinslebens ist." Alle Pottensteiner Vereine, die Feuerwehr Haßlach und die Landjugend Haßlach bedankten sich mit Präsenten und herzlichem Applaus. Dank ging auch an Pfarrhaushälterin Christina Kral, die im Hintergrund viele Aufgaben souverän übernommen hatte. Zum Schluss erinnerte Thielscher an den "Heimatpreis Oberfranken" für die Lichterprozession am Dreikönigstag: "Solange die Menschen spüren, es wird gebetet, sind sie ergriffen. Der Preis gilt ihnen."

Nach dem Vereinsgottesdienst stellten sich alle anwesenden Vereine zum Festzug mit Fahnenparade auf.

Thomas Thielscher wurde 1978 in Görlitz zum Priester geweiht. Seine Emeritierung nach 40 Dienstjahren hat gesundheitliche Gründe. Seinen Lebensabend will er in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels verbringen. "Das ist mein 14. Umzug – und eine Fügung, in der Nähe von Vierzehnheiligen zu wohnen."

