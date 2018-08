Bienenhaus in Melkendorf ein Raub der Flammen

Aus bislang unklaren Gründen brannte am Freitagnachmittag ein Bienenhaus in Melkendorf in der Gemeinde Eckersdorf nieder.

Die Feuerwehren konnten das in Vollbrand stehende Bienenhaus nicht mehr retten. © KFV, Sven Kaniewski



Da die Rauchsäule bereits aus weiter Ferne deutlich sichtbar in den Himmel stieg, liess der Einsatzleiter, Kreisbrandmeister Alexander Schuster, zusätzlich zu den ersteintreffenden Kräften aus Busbach, Donndorf, Eckersdorf und Oberwaiz durch die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach sofort weitere Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis hinzualarmieren.

Durch dieses schnelle, schlagkräftige und personalstarke Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen, die sich rund um das im Vollbrand stehende Objekt bereits über die Wiese in Richtung von Bäumen und Häusern vorarbeiteten, erfolgreich verhindert werden.

