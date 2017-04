Bienenweiden zwischen Pegnitz und Auerbach angelegt

PEGNITZ/AUERBACH - Im Moment sieht alles noch etwas karg und trocken aus. Aber in zwei Monaten sollen schon die ersten Blumen am Radweg zwischen Pegnitz und Auerbach blühen, die die Grünen und die Imkervereine Creußen und Pegnitz im Rahmen eines Bienenweide-Projektes gesät haben.

Um den Radweg zwischen Pegnitz und Auerbach blumiger zu machen, trafen sich die Grünen und die Imker aus Pegnitz und Creußen. Sie säten Bienenweiden an. © Annika Endres



Es ist mild, die Sonne scheint, der perfekte Tag, um an der frischen Luft zu arbeiten. Die Gruppe startet in Hainbronn am Ortsausgang. Neben Mitgliedern des Imkervereins und des Bund Naturschutzes helfen Vertreter der Grünen bei der Bepflanzung der Bienenweide.

Die Helfer kennen sich untereinander, die Stimmung ist gut. Jeder hat seinen Rechen dabei und legt direkt damit los, die Grünfläche am Straßenrand zu bearbeiten.

Yvonne Rösel von den Grünen aus Amberg sagt, dass es die Kleinigkeiten seien, wie Blumen am Straßenrand, die die Schönheit einer Stadt ausmachen. Zudem sei es wichtig etwas für die Natur und ihre Insekten zu tun. "Vor allem für die Bienen ist es schwer geworden, Nahrung zu finden. Das liegt besonders an den Monokulturen", sagt sie. Daher tut sie gerne etwas für die heimischen Honigsammler.

"Schöne Abwechslung"

"Es ist eine schöne Abwechslung zur Arbeit", sagt Susanne Bauer von den Pegnitzer Grünen. Auch sie ist von der Aktion überzeugt. "Wir haben uns sehr gefreut, als die Stadt Pegnitz uns bei den Kosten für die Blumensamen unterstützt hat."

Die Hälfte der Gelder für das Bienenweiden-Projekt stammt aus einer Handysammelaktion, die andere Hälfte hat die Stadt übernommen. "Es wurden bis vergangenen September ungefähr 80 Handys gespendet. Leider hat sich die Sammelaktion dieses Jahr nicht mehr rentiert", sagt Bauer. Imker und Grüne wollen aber noch mehr Bienenweiden anlegen. "Wir hoffen, dass wir über private Spenden genug Geld für weitere Felder bekommen werden", sagt Bauer.

Die Samenmischung für die Bienenweide setzt sich aus über 40 verschiedene Pflanzenarten zusammen. Alle sind in der Region beheimatet. Die Bienenweide sehe nicht nur schön aus, sie sei auch sehr pflegeleicht. "Nächstes Jahr kommen einige Blumen von alleine wieder", so Bauer. Die Pflanzen werden etwa 80 Zentimeter hoch und müssen deshalb nicht oft gemäht werden. Die Samenmischung wird mit Schrot gestreckt, damit die kleineren Pflanzen auch eine Chance haben und nicht von den größeren überwuchert werden. "Der Schrot hält auch die Schnecken ab, er klebt an den Schnecken fest, und das mögen die gar nicht", meint Bauer. Doch nicht nur Blumen werden an diesem Tag gepflanzt, auch Wildgemüse und Obstbäume sollen entlang des Radweges wachsen.

Fleißige Hände

Als das Stück Wiese in Hainbronn umgegraben ist, streuen die Helfer die Samen aus und graben sie mit Hilfe des Rechens wieder etwas ein. Das geht schnell. Auch, weil viele fleißige Hände helfen. Dann wird alles zusammengepackt, und es geht weiter zum nächsten Stück Wiese, das schon darauf wartet, bepflanzt zu werden.

ANNIKA ENDRES